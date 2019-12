Zudem stellen die Düsseldorfer regelmäßiges qualitativ sehr hochwertiges und unabhängiges Research zu Optionen und Aktien zur Verfügung. Dies hilft gerade Börsenneulingen sich noch besser über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten zu informieren und anstehende Marktbewegungen zu antizipieren.



Einlagensicherheit und optimaler Kundenservice sind bei BANX mehr als nur ein Versprechen



Dank der Kooperation sind mit Interactive Brokers sind Kundeneinlagen und Assets bei BANX gleich mehrfach geschützt. In Deutschland sind Einlagen lediglich bis 100.000 Euro gesetzlich abgesichert. Bei BANX geht der Einlagenschutz über diese Summe weit hinaus. Zudem werden alle Depots als segregierte Konten geführt, so dass Assets wie Aktien selbst im extrem unwahrscheinlichen Falle einer Insolvenz weiterhin dem Kunden gehören.



Bei einem Wechsel des Online-Brokers kommt dem Kundenservice einen hohen Stellenwert zu. Auf der Webseite von BANX werden zahlreiche Videos angeboten, welche das Thema Live-Trading umfassend abbilden. Des Weiteren bietet BANX neben dem Rückrufservice auch die Fernwartung an, womit mögliche technische Probleme einfach und sehr schnell behoben werden. Alle Interessierten haben zudem die Möglichkeit, auf einem Demo-Konto die zahlreichen Funktionen der Handelsplattform kostenlos und mit Spielgeld unverbindlich zu testen. Überzeugen Sie sich am besten gleich selbst. Auf der Webseite https://www.banxtrading.de finden Sie übersichtlich alle relevanten Informationen. (16.12.2019/ac/a/m)



