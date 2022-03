Xetra-Aktienkurs Vestas-Aktie:

25,70 EUR +1,94% (29.03.2022, 11:12)



Tradegate-Aktienkurs Vestas-Aktie:

25,51 EUR +1,76% (29.03.2022, 11:25)



ISIN Vestas-Aktie:

DK0061539921



WKN Vestas-Aktie:

A3CMNS



Ticker-Symbol Vestas-Aktie:

VWS



Kopenhagen-Symbol Vestas-Aktie:

VWS



NASDAQ OTC-Symbol Vestas-Aktie:

VWSYF



Kurzprofil Vestas Wind Systems A/S:



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (29.03.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) unter die Lupe.Ein überraschend guter Ausblick des Turbinenbauers Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655) sorge am Dienstag auch bei den Rivalen Vestas und Siemens Gamesa (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8) für steigende Kurse. Doch der hohe Verlust und die Margenprognose würden auch zeigen, dass das branchenweite Profitabilitätsproblem bleibe. JPMorgan sehe bereits die nächste Gefahr aufziehen.Die Margen der Turbinenbauer dürften nun wegen des erneuten Covid-Ausbruchs in China und der dortigen Lockdowns noch stärker unter Druck geraten, so Analyst Akash Gupta in einer Branchenstudie. Steigende Herstellungskosten sowie Lieferkettenprobleme würden die operative Entwicklung demnach weiter belasten. Gupta habe deshalb seine Margenprognosen für das laufende und das kommende Geschäftsjahr gesenkt.Für Siemens Gamesa habe er das Kursziel von 18,50 auf 18,00 Euro reduziert. Das Rating laute "Neutral". Bei Vestas sei er mit einem fairen Wert von 155 Dänische Kronen - das seien umgerechnet etwa 20,85 Euro - und einem "Underweight"-Votum sogar noch skeptischer.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vestas-Aktie: