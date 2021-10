Börsenplätze Vestas-Aktie:



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol: VWS, Nasdaq OTC-Symbol: VWSYF, Kopenhagen: VWS.CO) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (04.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol Kopenhagen: VWS.CO) unter die Lupe.In den vergangenen Wochen habe sich die Vestas-Aktie deutlich besser geschlagen als das Papier des deutschen Wettbewerbers Nordex. Der erhoffte Ausbruch aus dem Seitwärtskorridor der vergangenen Monate nach oben sei aber nicht gelungen. Zu Wochenbeginn müsse die Aktie des dänischen Turbinenbauers vielmehr kräftig Federn lassen.Verantwortlich für das deutliche Minus sei eine neue Studie von Nordea. Die Analysten würden schreiben, dass die Konsensschätzungen für nächstes Jahr zu optimistisch seien, da höhere Stahlpreise das Unternehmen beeinflussen würden. Die Erwartungen beim EBIT könnten demnach bis zu 20% nach unten korrigiert werden.Allerdings sehe Nordea auch positive Impulse. So sei der Trend bei den durchschnittlichen Verkaufspreisen positiv, auch beim US-Subventionssystem PTC könnte es Verbesserungen geben. Die Einstufung der Bank für Vestas laute deshalb "hold" mit Kursziel 240 DKK (Dänische Kronen), was in etwa dem aktuellen Kursniveau entspreche.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link