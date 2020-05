Börsenplätze Vestas-Aktie:



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol: VWS, Nasdaq OTC-Symbol: VWSYF, Kopenhagen: VWS.CO) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (05.05.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol Kopenhagen: VWS.CO) unter die Lupe.Die Corona-Krise verschone auch die Windbranche nicht. Aufgrund von logistischen Problemen und Lieferengpässen sei im ersten Quartal sogar der dänische Weltmarktführer Vestas in die roten Zahlen gerutscht.Vestas habe den Umsatz zwar überraschend kräftig um 29% auf 2,24 Mrd. Euro gesteigert. Der Auftragsbestand liege mit 34,1 Mrd. Euro zudem auf Rekordniveau. Operativ sei aber vor Zinsen und Steuern ein um Sondereffekte bereinigter Verlust i.H.v. 54 Mio. Euro angefallen. Im Vorjahr seien es noch plus 43 Mio. Euro gewesen. Vestas habe die Schätzungen damit deutlich verfehlt.Weniger margenstarke Projekte und logistische Probleme durch die Corona-Krise seien ausschlaggebend für die schwachen Zahlen gewesen.Die Vestas-Aktie könne an der Börse dennoch zulegen. Hintergrund: Die Dänen würden weiterhin relativ optimistisch auf das Gesamtjahr blicken, auch wenn noch keine konkrete Prognose gegeben worden sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link