Tradegate-Aktienkurs Vestas-Aktie:

28,20 EUR -2,03% (07.04.2022, 14:24)



ISIN Vestas-Aktie:

DK0061539921



WKN Vestas-Aktie:

A3CMNS



Ticker-Symbol Vestas-Aktie:

VWS



Kopenhagen-Symbol Vestas-Aktie:

VWS



NASDAQ OTC-Symbol Vestas-Aktie:

VWSYF



Kurzprofil Vestas Wind Systems A/S:



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (07.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Turbinenbauers Vestas Wind Systems A/S unter die Lupe.Das am Mittwoch vorgestellte "Osterpaket" der Bundesregierung werde vermutlich die gesamte Wind- und Solarbranche nachhaltig verändern. Der angestrebte Ausbau der Erneuerbaren Energien werde, sofern er denn wirklich umgesetzt werde bzw. umgesetzt werden könne, auf Jahre hinaus großen Einfluss auf den Geschäftsverlauf vieler Unternehmen haben. Und es müsse zu einer Neubewertung zahlreicher Aktien kommen. Zu den größten Gewinnern werde auch der dänische Windkraftanlagenbauer Vestas gehören. Anleger könnten daher auf den Weltmarktführers setzen, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 07.04.2022)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.