Börsenplätze Vestas-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Vestas-Aktie:

32,38 EUR -9,15% (03.11.2021, 10:24)



Tradegate-Aktienkurs Vestas-Aktie:

32,48 EUR -9,73% (03.11.2021, 10:38)



ISIN Vestas-Aktie:

DK0061539921



WKN Vestas-Aktie:

A3CMNS



Ticker-Symbol Vestas-Aktie:

VWS



Kopenhagen-Symbol Vestas-Aktie:

VWS



NASDAQ OTC-Symbol Vestas-Aktie:

VWSYF



Kurzprofil Vestas Wind Systems A/S:



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (03.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des dänischen Turbinenbauers Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) unter die Lupe.Der Windkraftanlagenbauer Vestas habe wegen steigender Rohstoffkosten und Problemen in der Lieferkette seine Gewinnprognose weiter gesenkt. Anleger hätten sich enttäuscht gezeigt, die Aktie stürze zweistellig ab. Auch die Papiere der Wettbewerber Nordex und Siemens Gamesa würden mit auf Talfahrt gehen.Bei der bereinigten EBIT-Marge rechne Vestas jetzt nur noch mit einem Wert von rund vier Prozent. Dies habe das Unternehmen am Mittwoch bei der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal mitgeteilt. Die neue Prognose liege deutlich unter den Erwartungen der Experten - auch das Ergebnis der Monate Juli bis September habe enttäuscht. Zudem sei ein Wechsel an der Spitze des Finanzressorts angekündigt worden.Der dänische Konzern habe erst im Sommer die Zielspanne für die Marge auf fünf bis sieben nach zuvor sechs bis acht Prozent reduziert. Damals habe Vestas auch das Umsatzziel gesenkt. Die Prognose eines Umsatzes von 15,5 bis 16,5 Milliarden Euro im laufenden Jahr nach 14,8 Milliarden Euro im Vorjahr sei jetzt bestätigt worden. Rechnerisch ergebe dies 2021 einen operativen Gewinn von rund 620 bis circa 660 Millionen Euro und damit deutlich weniger als im vergangenen Jahr. Die von Bloomberg befragten Experten würden bislang mit einem Umsatz von knapp 16 Milliarden Euro und einem operativen Ergebnis von 875,5 Millionen Euro rechnen.Die hohen Rohstoffkosten und die Lieferketten-Probleme würden weiterhin die gesamte Branche belasten. Nordex und Siemens Gamesa seien traditionell weniger profitabel als Vestas und könnten sich dem Druck ebenfalls nicht entziehen. Langfristig würden die Aussichten für die Windaktien zwar weiterhin stimmen, doch Anleger müssten angesichts der Verwerfungen mit hoher Volatilität rechnen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link