Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) fiel am Montag wieder aus der grünen Tageskerzenchart-"Wolke" (15.539) nach unten heraus, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX sollte gestern in korrektiven Mustern bis 15.529/15.539 (61,8% Retracement + Wolke), also mühsam und schleppend, widerwillig steigen. Diese These habe der DAX umsetzen können, das Tageshoch sei bei 15.528 festgestellt worden.



Nun komme es darauf an, dass der DAX ab 15.529/15.539 seine Flaggenbildung zum Aufwärtstrend vervollständige, und zwar mit einer 2. Flaggenabwärtstrecke zu 15.416/15.380 (ggf. zu 15305, Kijun/Tag). Dagegen spreche der VDAX mit einem auffällig, nahezu historisch niedrigen Stand bei 15,66%. Das lasse in vielen Fällen nicht mal eine kleine DAX-Abwärtsstrecke von -100 Punkten zu. Der DAX habe auch noch oberseitige Kursziele bei 15.720 (Ziel inverser SKS) und 15.755 (161% measuring für zweiten Rallyzyklus von 15.012). Diese würden heute beim Durchbruch durch 15.600+x aktiviert. (20.10.2021/ac/a/m)



