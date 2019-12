Paris (www.aktiencheck.de) - Wer - aus welchen Gründen auch immer - meint, dass Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) seinem Ruf als Krisenmetall nicht mehr gerecht wird, ist im bisherigen Jahresverlauf eines Besseren belehrt worden, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Schließlich habe das schimmernde Edelmetall seit Jahresbeginn wohl vor allem aufgrund der zahlreichen Krisenherde und der damit einhergehenden Verunsicherung der Anleger ordentlich Boden gutgemacht. Aber: Seit September würden die Gold-Bären wieder die Richtung vorgeben; um rund 4 Prozent sei es seither mit dem Goldkurs bergab gegangen. Eine Trendwende sollten Anleger zwar nicht ausschließen, doch allzu wahrscheinlich erscheine dieses Szenario derzeit nicht. Vor allem die in den vergangenen Wochen zunehmende Hoffnung, wonach die USA und China schon recht bald ein erstes Teil-Handelsabkommen beschließen könnten, dürfte die zuletzt ohnehin schon gestiegene Risikofreude der Anleger zusätzlich beflügeln - und im Gegenzug den Kurs des Krisenmetalls weiter belasten.



Und: Aufgrund der besser als erwarteten Konjunkturdaten aus China könnte die Nachfrage nach sicheren Häfen ebenfalls weiter abnehmen. Auch der nach wie vor robuste Dollar spiele den Gold-Bullen nicht in die Karten, im Gegenteil. Da Gold rund um den Globus fast ausschließlich in Dollar gehandelt werde, verliere das Metall in Zeiten eines starken Greenbacks an Attraktivität. Doch Vorsicht: Die Erfahrung zeige, dass die Stimmung auch jederzeit wieder kippen könne. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte Gold daher weiterhin auf dem Schirm haben. (06.12.2019/ac/a/m)



