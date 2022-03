Börsenplätze Vertex Pharmaceuticals-Aktie:



Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, Nasdaq-Symbol: VRTX) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von Virusinfektionen, Entzündungen, Autoimmunkrankheiten und Krebs. (31.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vertex Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotechkonzerns Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, Nasdaq-Symbol: VRTX) unter die Lupe.Während Vertex Pharmaceuticals-Anleger weiter auf die wichtigen Daten vom Wettbewerber AbbVie zu einem möglichen neuen Mukoviszidose-Medikament warten würden, gehe das US-Unternehmen selbst in die Offensive. Auf Basis guter Phase-2-Daten wolle die Biotech-Gesellschaft einen hochinteressanten Produktkandidaten in die Spätphase überführen.Wie Vertex Pharmaceuticals am Donnerstag bekanntgegen habe, habe die Substanz VX-548 in zwei Phase-2-Studien den primären Endpunkt zum Nachweis der Wirksamkeit bei akuten Schmerzen nach einer Bauchdeckenstraffung oder Bunionektomie präsentieren können. Der Wirkstoff sei demnach im Allgemeinen gut verträglich gewesen.Vertex Pharmaceuticals erhoffe sich mit dem Mittel samt neuen Mechanismus, eine Alternative zu Opioiden auf den Markt bringen zu können. Dafür müsse VX-548 aber zunächst eine zulassungsrelevante klinische Phase-3-Studie und den anschließenden Zulassungsprozess überstehen. Die entsprechende Studie solle im zweiten Halbjahr 2022 beginnen. Bei VX-548 könnte es sich um einen weiteren Blockbuster, also ein Medikament mit einem jährlichen Umsatz von mehr als 1 Mrd. USD, handeln.Die Biotech-Schmiede sei der unangefochtene Marktführer für Mukoviszidose-Medikamente. Der Pharma-Gigant AbbVie wolle ebenfalls in den lukrativen Markt vordringen. Bald sei mit richtungsweisenden Daten zu rechnen, die auch eine deutliche Reaktion bei der Vertex Pharmaceuticals-Aktie auslösen sollten.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: AbbVie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link