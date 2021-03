In Europa würden die Frühindikatoren hingegen auf einen freundlichen Handelsstart hindeuten.



Der Ölpreis habe seine Aufwärtsbewegung am Freitag fortgesetzt, die Sorte Brent habe den höchsten Stand seit dem Januar des Vorjahres markiert. Unterstützung habe der starke Arbeitsmarktbericht und weiterhin der Umstand geboten, dass die OPEC+-Staaten ihre Outputdrosselung am 04.03 überraschend bis April verlängert hätten. Heute Morgen erhalte Brent durch den Drohnenangriff auf eine saudische Produktionsstätte zusätzlich Schub und habe im asiatischen Handel die USD-70-Marke übersprungen.



Gold sei am Freitag etwas leichter aus dem Handel gegangen. Zwischenzeitlich sei der Preis pro Unze im Zuge des Anstiegs der US-Renditen zum ersten Mal unter die USD-1.700-Marke gefallen.



Unternehmensmeldungen:



Der Unternehmenssoftwarehersteller Oracle (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) (+6,7%) habe am Freitag dank einer Broker-Heraufstufung vor dem Hintergrund stark erwarteter IT-Ausgaben kräftig zulegen können. (08.03.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Börsen gingen am Freitag überwiegend mit negativen Vorzeichen ins Wochenende, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Auch die US-Leitindices seien schwächer in den Tag gestartet, da einmal mehr steigende US-Staatsanleiherenditen (zwischenzeitlich habe die 10-jährige US-Treasury-Anleihe mit 1,625% den höchsten Stand seit dem Februar des Vorjahres erreicht) auf das Sentiment gedrückt hätten. Wie schnell die Stimmung aber drehen könne habe der freitägige Handel verdeutlicht. Die US-Renditen seien nicht mehr weiter gestiegen bzw. seien von den Höchstständen etwas zurückgegangen und schon habe sich der Fokus auf die positiven Seitendes stark über den Erwartungen ausgefallenen US-Arbeitsmarktberichts gerichtet. Denn dieser habe verdeutlicht, dass sich die US-Wirtschaft weiterhin in einem kräftigen Erholungsmodus befinde, was natürlich auch die Hoffnungen auf starke Umsatz- und Gewinnzuwächse der Unternehmen nähre. Solcherart hätten US-Aktien dann ein sehenswertes Comeback gefeiert und seien schlussendlich mit merklichen Kursaufschlägen aus dem Handel gegangen. Das habe sogar für den technologielastigen NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) gegolten, der zuletzt unter der Sektorrotation raus aus "Growth" gelitten habe und von seinen Höchstständen zwischenzeitlich schon mehr als 10% verloren habe und damit per definitionem eine "Korrektur" vollzogen habe.Am Samstag sei es dann den Demokraten gelungen, ihren USD 1,9 Bio. schweren "American Rescue Plan" mit moderaten Änderungen im Zuge eines "Reconciliation"-Verfahrens, bei dem die Stimmen der Republikaner nicht notwendig gewesen seien, mit einfacher Mehrheit durch den Senat zu bringen. Die weiteren Schritte zur Finalisierung und die Implikationen des voluminösen US-Hilfspakets würden diese Woche sicher einen wichtigen Einfluss auf die Aktienmärkte nehmen. Zusätzliche Impulse könnten die US-Inflationsdaten und die donnerstägige EZB-Sitzung bringen.