Uwe Zimmer, Geschäftsführer beim Vermögensverwalter Fundamental Capital, bezweifle allerdings, dass der deutsche Leitindex durch den geplanten Umbau tatsächlich sicherer werde. "Index-Betreiber sind trotzdem nicht gegen Betrug gefeit, siehe Wirecard. Wer seine Bücher so zielgerichtet manipuliert, der wird im Zweifel auch Profite ausweisen können", warne er.



Zwar sei mehr Nachhaltigkeit im Leitindex wünschenswert. Doch mit den neuen Kriterien entstünden auch neue Risiken. "Profitabilität ist messbar, wenn auch manipulierbar. Nachhaltigkeitskriterien sind weicher, schwieriger zu kontrollieren, die Datenanbieter liefern noch durchaus unterschiedliche Einschätzungen", gebe Zimmer zu bedenken. Seiner Meinung nach würden die neuen Regeln vor allem Marketing-Zwecken dienen. "Es kann gut sein, dass der DAX in Hinblick auf die Nachhaltigkeitskriterien zukünftig häufiger umgebaut wird. Dadurch wird auch die Zusammensetzung willkürlicher", kritisiere er.



Der Performance dürfte die Neustrukturierung inklusive ESG-Fokus keinen Abbruch tun. "Sie wird die Entwicklung des Leitindex aber ein Stück unberechenbarer machen", sage Zimmer. Anleger müssten deshalb in Zukunft noch stärker als bisher auf eigene Recherchen zurückgreifen, weil sich Börsenbarometer nicht mehr unbedingt als Blaupause für Anlageentscheidungen geeignet hätten. Etwas Gutes habe die Umstrukturierung in Zimmers Augen immerhin: "Die Erweiterung des DAX auf 40 Unternehmen erlaubt eine größere Bandbreite an Branchen, Geschäftsmodellen und lässt Raum für Neues", sage der Vermögensverwalter. (Ausgabe vom 09.10.2020) (12.10.2020/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat ein Problem: Kommt es bei einem Mitglied, wie zum Beispiel im Fall Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206), zu größeren Problemen oder gar zur Insolvenz, leidet der gesamte Index, so die Experten von "FONDS professionell".Um das zu ändern, wolle die Deutsche Börse ihn um zehn Plätze erweitern, so dass in Zukunft 40 statt 30 Unternehmen die deutsche Börsenlandschaft repräsentieren würden. Außerdem müssten potenzielle DAX-Kandidaten in Zukunft Profitabilität nachweisen können und sollten bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen - so zumindest der aktuelle Stand der Diskussion.