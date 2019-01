Wien (www.aktiencheck.de) - Das Geschäft mit alten Fahrzeugen boomt: Rund 470.000 Oldtimer mit Historien-Kennzeichen waren nach Angaben des Kraftfahrtbundesamts im Januar auf Deutschlands Straßen unterwegs, so die Experten von "FONDS professionell".Allerdings sei nicht jedes alte Auto auch eine gute Geldanlage. "Für ein Investment geeignet sind vor allem limitierte oder Sondereditionen", erkläre Bügers. Klassische Fahrzeuge der Vor- und Nachkriegsjahre beispielsweise würden auf Auktionen inzwischen Preise im ein- bis zweistelligen Millionenbereich erreichen. So habe etwa im Jahr 2016 ein Ferrari 335 Sport Scaglietti für 37,8 Millionen Euro den Besitzer gewechselt.Der Deutsche-Oldtimer-Index (DOI) habe seit 2008 um mehr als 50 Prozent zugelegt. In der jüngsten Vergangenheit habe sich der Preisanstieg allerdings etwas verlangsamt. Im vergangenen Jahr habe der Index lediglich um 1,4 Prozent zugelegt und damit einen Punktestand von 2.552 gegenüber 2.516 Zählern im Vorjahr erreicht. "Der Index setzt damit ein deutliches Signal, dass sich der starke Preisanstieg der vergangenen Jahre für automobile Klassiker beruhigt hat", so der Vermögensprofi. (07.01.2019/ac/a/m)