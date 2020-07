Aktien und ETF: Zwei beliebte und rentable Investments

Sachwerte auf dem Vormarsch | Warum haptische Investments sicher sind

Gold, Silber oder Platin und Immobilien gehören aktuell zu den Sachwerten, in die am liebsten investiert wird. Wer die Möglichkeit hat, trennt sich vom Geld auf der Bank und investiert sein Vermögen in einen haptischen Wert. Der Grundgedanke ist gut, wie die Kurse von Edelmetallen zeigen. Auch "Betongold" steigt in seiner Wertigkeit, da die Nachfrage nach Wohnraum deutlich über dem Angebot liegt. Wer sich für eine Investition in einen Sachwert entscheidet, hat sprichwörtlich "etwas in der Hand" und handelt aus diesem Grund sicher. Doch auch beim Kauf von Edelmetallen oder Immobilien ist es wichtig, das Investment überlegt und intelligent zu planen. Wichtig ist, dass nur das Geld investiert wird, das nicht zum Leben oder für unvorhersehbare Ausgaben benötigt wird. In allen anderen Fällen kann eine Investition schnell problematisch werden und die Liquidität des Investors einschränken. Wer sich an den Profis orientiert, trifft die richtige Entscheidung und schließt aus, dass sein Ankauf von Sachwerten für einen finanziellen Engpass sorgt.



Fokus Immobilien - Vermietung oder Eigennutzung? Das sind die Fakten!

Wer die Möglichkeit hat, investiert auf dem Immobilienmarkt. Hier gibt es zwei Varianten, die perspektivisch beide sinnvoll und rentabel sind. Für eine zeitnahe Rendite und die schnelle Tilgung der eventuell bei der Bank eingegangenen Verbindlichkeiten ist der Kauf eines Mehrfamilienhauses zur Vermietung ratsam. Die Mietpreise sind in den vergangenen Jahren tendenziell gestiegen und auch wenn sich die Spirale langsamer dreht, bleibt der Trend erhalten. Um eine Immobilie zu vermieten, muss heute ein gewisser Standard geboten werden. Es lohnt sich daher, ein geeignetes Objekt in einer begehrten Lage zu erwerben, die Renditechancen vorab auszurechnen und den Kauf auf der Basis nachprüfbarer Fakten vorzunehmen. Eine weitere Option zum Investieren ist der Erwerb eines Eigenheimes. Denn auch die Eigennutzung ist rentabel und sorgt dafür, dass der Eigentümer einen reellen Wert besitzt und von der Wertsteigerung profitiert. Damit sich eine Investition in Immobilien lohnt, sollte die Lage des Objekts im Fokus stehen und einen essenziellen Teil der Überlegung ausmachen.



Gold und andere Edelmetalle - wertstabil mit Steigerungspotenzial

Sehr beliebt ist der Kauf von Goldbarren oder Goldmünzen in verschiedenen Stückelungen. Wem es rein um die Rendite durch den Kursanstieg des Materialwertes geht, sollte sich auf Goldbarren konzentrieren. Münzen erzielen zwar einen zusätzlichen Sammlerwert, doch ohne die Expertise eines Numismatikers ist ein Investment in Münzen aus Edelmetall schwierig. Wichtig: Gold ist nicht nur ein Anlageobjekt, sondern ein weltweit gültiges Zahlungsmittel. Allein aus diesem Grund hat sich das Edelmetall gerade in Krisenzeiten in den Fokus gestellt und ist zeigt sich derzeit mit einem Allzeithoch.



Vermögensaufbau ist die Summe aus Überlegung und Geduld

Die perfekte Investition im klassischen Sinn gibt es nicht. Denn ob man einen Vorteil erzielt und mit seiner Anlage zufrieden ist, hängt von ganz unterschiedlichen Faktoren ab. Wichtig ist vor allem die Tatsache, das eigene Risikopotenzial nicht zu überschätzen und ein Investment zu tätigen, mit dem man sich unwohl fühlt. Wer den sicheren Hafen sucht, ist mit Edelmetallen oder einer Immobilie am besten beraten. Wer zugunsten einer hohen Rendite zum Risiko bereit ist, findet an der Börse eine große Auswahl an zukunftsweisenden Investitionen. Ein guter, perspektivischer Vermögensaufbau besteht immer aus einem Mix an Investments und bezieht sich nie allein auf nur eine Option. Vor allem bei Aktien und ETFs sollte man sein Geld breit streuen und so mögliche Verluste kompensieren.



Fazit | Bei Investitionen sollte man perspektivisch und langfristig denken!

Wohin soll die Reise gehen? Diese Frage ist essenziell für jeden Investor, der professionell entscheiden und handeln möchte. Eine rentable Investition bringt eher selten den Reichtum über Nacht. Vielmehr sind Geduld und Stehvermögen die Grundlage, auf der sich ein Vermögen aufbauen und perspektivische Sicherheit erzielen lässt. Ob man sich dazu auf Sachwerte oder Aktien konzentriert, hängt vom Risikopotenzial des Investors ab. (07.07.2020/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Während Festgeld und Tagesgeld früher beliebte Sparpläne waren und attraktive Zinsen erbrachten, zahlt der Bankkunde heute eher auf und verliert Geld. Investments haben sich gewandelt und nur wer intelligent investiert, wird perspektivisch ein Vermögen aufbauen. Vor allem Sachwerte wie Immobilien und Gold, aber auch Aktien und ETFs erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Nicht jede Investition eignet sich für Jedermann. Hier erhält der Leser eine kurze Übersicht zu den Möglichkeiten, den Risikotypen und den darauf Faktoren, von denen eine gute Investition abhängt.Die Börse ist volatil und keine Investmentbasis für Menschen, die das Risiko scheuen und die einen haptischen Gegenwert für ihr Geld "in der Hand halten" wollen. Dennoch sind Aktien und ETFs sehr beliebt und können binnen kurzer Zeit zu einer attraktiven Rendite führen. In den Ausbildungsprogrammen auf DeltaValue.de lernen Sie, wie Ihnen der Börsenhandel ohne mehrstündige Sitzungen pro Tag am PC gelingt. Denn Fakt ist: Investitionen an der Börse werden heute online getätigt und sind kein Grund, die hohen Gebühren einer lokalen Bank zu zahlen und auf dem konventionellen Weg an den Vermögensaufbau zu denken. Wer in Aktien investiert oder sich auf ETFs konzentriert, ist mit Geduld gut beraten. Neben dieser Eigenschaft sollte man das nötige Wissen mitbringen und in Bereiche investieren, die zukunftsfähig sind und sich sogar zu einem neuen Trend etablieren könnten.