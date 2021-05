Wien (www.aktiencheck.de) - Verizon Communications (ISIN: US92343V1044, WKN: 868402, Ticker-Symbol: BAC, NYSE-Symbol: VZ) (+0,5%) hat gestern den Verkauf des Großteils seines Internetmedien-Geschäfts (inkludiert Yahoo! and AOL) an Apollo Global Management für USD 5 Mrd. bekannt gegeben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) (+2,0%) habe mit einem organischen Umsatzwachstum von 12,9% vs. Konsens von 10,7% gute Quartalszahlen präsentiert, zudem sei der Ausblick erhöht worden. Grund sei vor allem die Übernahme des US-Strahlenspezialisten Varian. Auch würden die Corona-Schnelltests das Geschäft antreiben.Nach einer gekappten Umsatzprognose seien die Aktien des Windanlagenbauers Siemens Gamesa (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1) zeitweise auf den tiefsten Stand seit Ende März gefallen. Am Ende habe das Minus bei 3,9% gelegen. (04.05.2021/ac/a/m)