NYSE-Aktienkurs Verizon-Aktie:

48,78 USD +1,50% (14.08.2017, 22:00)



ISIN Verizon-Aktie:

US92343V1044



WKN Verizon-Aktie:

868402



Ticker-Symbol Verizon-Aktie:

BAC



NYSE-Symbol Verizon-Aktie:

VZ



Kurzprofil Verizon Communications:



Verizon Communications Inc. (ISIN: US92343V1044, WKN: 868402, Ticker-Symbol: BAC, NYSE-Symbol: VZ) ist ein weltweit führender Telekommunikationsanbieter in den Bereichen Mobilfunk, Internet und Festnetz. Das Unternehmen zählt zu einem der größten US-amerikanischen Mobilfunkanbieter, mit über 100 Millionen Kunden allein auf dem amerikanischen Mobilfunkmarkt. Das Angebotsspektrum umfasst hier mobile Kommunikationsprodukte und Datendienste für Privat- und Geschäftskunden sowie den Verkauf der entsprechenden Geräte und Accessoires wie Headsets, Bluetooth, Displayschutzhüllen und Akkus. Im Gerätebereich vertreibt Verizon Handys, Smartphones, Tablet-PCs, USB-Modems und Netbooks aller großen Marken wie Apple, Samsung, HTC, Blackberry, LG und Motorola. Der Festnetzmarkt als zweites Standbein des Unternehmens wird mit Telekommunikationsleistungen wie Festnetz-Telefonie, Internetzugängen, Breitband-Video und Datenstreaming und Dienstleistungen im Netzwerk-Bereich versorgt. (15.08.2017/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Verizon-Aktie vor einem weiteren Kursschub?! ChartanalyseZwar steckt die Aktie von Verizon Communications (ISIN: US92343V1044, WKN: 868402, Ticker-Symbol: BAC, NYSE-Symbol: VZ) übergeordnet noch immer in einen seit Juli 2016 intakten Abwärtstrend und setzte von 56,95 US-Dollar ein Verlaufstief von 42,80 US-Dollar bis Juli dieses Jahres zurück, die letzten Wochen aber zeigen eine deutliche und vor allem dynamische Gegenwehr der Bullen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Dabei hätten es die Kursnotierungen binnen kürzester Zeit geschafft über den gleitenden Durchschnitt EMA 200 bei aktuell 47,92 US-Dollar anzusteigen, kurz darauf setze ein regelkonformer Pullback zurück auf dieses Unterstützungsniveau ein. Im gestrigen Handel hätten sich Käufer der Aktie wieder angenommen, wodurch der aktuelle Rücksetzer nun bald beendet werden könnte und weitere Gewinne an die übergeordnete Trendlinie folgen dürften.Die erste Kaufwelle wurde mit dem Anstieg von den Jahrestiefs bis über den EMA 200 vollzogen, auch der Pullback dürfte ausreichend sein, damit nun die letzte Aufwärtsbewegung an die obere Trendkanalbegrenzung um 52,20 US-Dollar starten kann, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 15.08.2017)Xetra-Aktienkurs Verizon-Aktie:41,505 EUR +0,41% (15.08.2017, 10:31)