Tradegate-Aktienkurs Lufthansa-Aktie:

27,62 Euro -3,26% (07.02.2018, 12:24)



ISIN Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq-Symbol Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Lufthansa AG:



Die Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit tätiger Luftverkehrskonzern mit insgesamt fast 500 Tochterunternehmen und Beteiligungsgesellschaften. Er besteht aus fünf Geschäftsfeldern, die die Bereiche Passagierbeförderung und Luftfracht sowie nachgelagerte Dienstleistungen abbilden: Passage Airline Gruppe, Logistik, Technik, Catering und IT Services. Sämtliche Geschäftsfelder zählen zu den Marktführern in ihren Bereichen.



Die Fluggesellschaften Lufthansa Passage, SWISS und Austrian Airlines stellen das Kerngeschäft der Lufthansa Group dar. Sie sind allesamt als Qualitäts-Airlines positioniert und genießen im Markt hohe Anerkennung. Ergänzt wird das Airline-Portfolio durch die Low-Cost-Airline Germanwings sowie die Beteiligungen an der belgischen Netzwerkfluggesellschaft Brussels Airlines und der deutsch-türkischen Charterfluggesellschaft SunExpress. Im Geschäftsjahr 2013 konnte der Airline-Verbund seine Marktführerschaft in Europa behaupten und erneut die höchsten Passagier- und Umsatzzahlen aller europäischen Airlines erzielen. Auch das Geschäftsfeld Logistik zählt als Anbieter von Standard-, Express- und Spezialfracht zu den Marktführern weltweit.



Die Service-Geschäftsfelder Technik, Catering und IT Services ergänzen die Fluggesellschaften im Lufthansa Group Portfolio. Sie bieten ein umfassendes Dienstleistungsspektrum für konzerninterne und externe Kunden an. Lufthansa Technik ist Weltmarktführer bei der Wartung, Reparatur und Überholung von Verkehrsflugzeugen. Auch das Geschäftsfeld Catering rangiert in seinem Sektor weltweit an erster Stelle. LSG Sky Chefs beliefert nationale und internationale Fluggesellschaften im Bereich Airline-Catering und ist zunehmend auch in angrenzenden Märkten tätig. Das Geschäftsfeld IT Services ist einer der führenden IT-Dienstleister für die Airline-Industrie. (07.02.2018/ac/a/d)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Verhandlungsergebnis für Lufthansa-Beschäftigte erzielt - AktiennewsDie Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und die Lufthansa haben sich auf ein Tarifergebnis für die rund 33.000 Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF)-Beschäftigten der Bodendienste sowie bei Lufthansa-Systems, der Lufthansa-Service Group (LSG), der Lufthansa Technik und der Luft-hansa Cargo geeinigt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Die Konzerntarifkommission hat dem Verhandlungsergebnis am Abend des 6. Februar 2018 zugestimmt.Danach erhalten die Beschäftigten insgesamt bis zu 6 Prozent mehr Gehalt in zwei Erhöhungsschritten. Ab dem 1. Februar 2018 werden die Gehälter um 3 Prozent erhöht, die nächste Erhöhung um weitere 3 Prozent erfolgt am 1. Mai 2019. Ein Teil des zweiten Erhöhungsschrittes erfolgt ergebnisorientiert. Auszubildende erhalten eine Erhöhung ihrer Ausbildungsvergütung zu den gleichen Terminen um jeweils 40 Euro. Die Laufzeit des Tarifvertrages endet am 30. September 2020."Das ist ein gutes Ergebnis", betont ver.di-Bundesvorstandsmitglied und Verhandlungsführerin Christine Behle. "Zweimal drei Prozent mehr und eine deutlich überproportionale Erhöhung der Ausbildungsvergütungen sind für die Beschäftigten bei der Lufthansa positiv zu bewerten." Vor dem Hintergrund der guten wirtschaftlichen Situation der Lufthansa sei die Laufzeit des Tarifvertrages zwar sehr lang, aller-dings habe ver.di im Gesamtpaket weitere gute Ergebnisse erzielen können. So sei beispielsweise die Regelung zur unbefristeten Übernahme der Auszubildenden verlängert worden. "Erfreulich ist außer-dem, dass eine Aufspaltung des Manteltarifvertrages auf die verschiedenen Geschäftsfelder abgewehrt wurde", erklärt Behle.Xetra-Aktienkurs Lufthansa-Aktie:27,60 Euro -1,39% (07.02.2018, 12:09)