Nach Berechnungen von Goldman Sachs würden u.a. beim monatlichen Verfallstermin Derivate auf Einzelwerte i.H.v. 545 Mrd. USD verfallen. Zudem würden 985 Mrd. USD an Kontrakten auf den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und 165 Mrd. USD an Optionen verfallen, die an den weltgrößten Indexfonds SPDR S&P 500 ETF Trust gebunden seien.



Der Verfall auf sehr hohem Niveau passiere in einer unsicheren Zeit, kommentiert Steven Sears, Präsident von Options Solutions. "Da sich der Optionsmarkt ziemlich auf kurzfristige Verfallstermine konzentriert, scheinen immer mehr Leute bis zum bitteren Ende an ihren Positionen festzuhalten", so Sears zu Bloomberg. "Das führt zu einem Herdeneffekt, bei dem viele Leute versuchen, durch eine kleine Tür zu rennen."



An der Börse gebe es derzeit eine Gemengelage, die nicht zu unterschätzen sei. Die hohe Inflation und die geopolitischen Spannungen in Osteuropa würden auf die Stimmung drücken und immer wieder zu Abverkäufen führen. Wenn dann noch kurzfristige Stressfaktoren wie der Optionenverfall kämen, müssten Anleger mit besonders hoher Volatilität rechnen. (18.02.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zur angespannten Lage in der Ukraine mischt sich zum Wochenende ein weiteres Problem: Anleger an der Wall Street bereiten sich auf Chaos beim Freitagshandel vor, wenn Optionen im Wert von sage und schreibe 2,2 Bio. USD verfallen, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Verfallstag habe die Indices bereits im vergangenen Jahr belastet.