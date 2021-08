Linz (www.aktiencheck.de) - Auf den niedrigsten Stand seit fast zehn Jahren fielen die am Freitag veröffentlichten Zahlen zur US-Verbraucherstimmung, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Die Amerikaner würden sich um die Wirtschaftsaussichten, die derzeit sehr hohe Inflation und die aktuell wieder ansteigenden Coronazahlen sorgen. Der Stimmungsindex der University of Michigan sei um satte 11 Punkte auf 70,2 gefallen und damit unter sämtlichen Prognosen geblieben. Der Euro habe daraufhin am Freitag bis 1,1804 zum US-Dollar zugelegt und notiere aktuell etwas unter 1,1800. (16.08.2021/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.