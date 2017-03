Quelle: Pixabay

Insbesondere die KFZ-Versicherung ist bei vielen deutlich zu teuer. Die Preisunterschiede bei den verschiedenen Tarifen liegen teilweise bei mehr als 70 %. Das verheerende bei Versicherungen ist, das die Beiträge meist lange, nicht selten ein Leben lang gezahlt werden. So wiederholt sich ein einmal begangener Fehler bei jeder monatlichen Zahlung. Diese kontinuierlichen Zahlungen sind um ein Vielfaches bedeutender als Einmalbeträge. Daher ist es wichtig sich von teuren Versicherungen so schnell wie möglich zu trennen, wobei es bei vielen eine Kündigungsfrist gibt, die es einzuhalten gilt. Verpasst man die Frist, ist man im schlimmsten Fall für weitere 12 Monate in der Versicherung gefangen. Andere Versicherungen enden bereits bei Einstellung der Zahlungen. Ein Wechsel des Versicherungsanbieters kann zu Einsparungen von 100 Euro oder mehr führen.



Versicherungsanbieter unbedingt vergleichen



Diverse Internetportale bieten Verbrauchern die unkomplizierte Möglichkeit, Versicherungstarife miteinander zu vergleichen. Das spart Zeit und letzten Endes Kosten. Ein Versicherungsvergleich ist unter anderem hierauf Versicherungscheck24 möglich. Solche Vergleichsrechner lassen sich unkompliziert bedienen und liefern genaue Ergebnisse per Mausklick. Nicht nur die Preise, auch die Leistungen sollte man dabei unter die Lupe nehmen, um auch tatsächlich das Angebot zu erhalten, welches am besten auf die individuellen Ansprüche und Erfordernisse abgestimmt ist. Oft zahlt man auch zu viel, weil man Leistungen bezahlt, die man gar nicht in Anspruch nimmt. Weiterhin sollte man die Versicherungsvergleiche regelmäßig durchführen, da es durchaus sein kann, dass ein Anbieter seine Konditionen anpasst, um konkurrenzfähig zu bleiben.



Unnütze Versicherungen erst gar nicht abschließen



Zudem schließen Verbraucher auch mehr und mehr Zusatzversicherungen ab, welche sich in den seltensten Fällen wirklich lohnen. Experten empfehlen insbesondere, keine Handyversicherungen abzuschließen. In vielen Fällen steht das Kosten Nutzen Verhältnis in keinem gesunden Zusammenhang, darüber hinaus haften diese Versicherungen beispielsweise nicht für gravierende Schäden, sondern oft nur für Kleinstschäden. Auch Glasversicherungen kann man sich in den meisten Fällen sparen, Glas ist meistens über die Hausratversicherung abgedeckt. Wichtig ist, dass das eigene Versicherungsportfolio bestmöglich optimiert ist. Das bedeutet wiederum, dass alle existenziellen Risiken (Krankheit, Berufsunfähigkeit, Unfall, Pkw, Immobilien) abgedeckt sind.



In den meisten Fällen ist es ratsam, die Versicherung zum Jahresende zu wechseln. Zudem sind Versicherungen oft günstiger, wenn man den Betrag jährlich zahlt und nicht monatlich. Neben den gesetzlichen Pflichtversicherungen sollte man jede einzelne Versicherung darauf hin überprüfen, ob sie einem tatsächlich nützt oder nur monatliche Belastungen darstellt. (27.03.2017/ac/a/m)









