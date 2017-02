Berlin (www.aktiencheck.de) - Der Preisauftrieb am deutschen Immobilienmarkt hielt auch 2016 unvermindert an, so der Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Auf dem deutschen Wohnimmobilienmarkt ist trotz anziehender Bautätigkeit weiterhin keine Entspannung auf der Nachfrageseite auszumachen", so Jens Tolckmitt, Hauptgeschäftsführer des Verbandes deutscher Pfandbriefbanken. Insbesondere bei Eigentumswohnungen sind die Preise nochmals stark gestiegen.Ähnliches gilt für den gewerblichen Immobilienmarkt. Hier scheinen auf Investorenseite neben fehlenden Anlagemöglichkeiten allerdings auch solide Nutzermärkte und eine stabile Wirtschaftsentwicklung weiter für ein Investment in Immobilien zu sprechen. "Festzuhalten bleibt, dass die Preisentwicklung unverändert dynamisch ist und bleibt, solange grundlegende Treiber wie Zinsniveau und fehlende Anlagealternativen Bestand haben", so Tolckmitt weiter.Wie sich die Teilmärkte im Einzelnen entwickelt haben sowie sämtliche Indexdaten zu den einzelnen vdp-Immobilienpreisindizes (2003 bis 2016) einschließlich Grafiken und Tabellen sind in der anhängenden Publikation enthalten. (10.02.2017/ac/a/m)