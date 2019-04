Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das Verarbeitende Gewerbe in der Eurozone ist auf dem besten Weg, die industrielle Rezession des 2. Halbjahres 2018 hinter sich zu lassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.So habe die Industrieproduktion in Italien gegenüber Januar um 0,8%, in Deutschland um 0,7% und in Frankreich um 0,4% zugelegt. Daher bestehe für die Schätzung der Analysten von -0,9% gg. Vm. für die heutige Veröffentlichung ein erhebliches Aufwärtsrisiko. Für den weiteren Jahresverlauf bleibe das Umfeld für das Verarbeitende Gewerbe jedoch schwierig. Darauf würden nicht zuletzt die schwachen Auftragseingänge in Deutschland im Februar (-4,2% gg. Vm.) hindeuten. Im weiteren Jahresverlauf würden die Analysten demzufolge nur geringe Wachstumsimpulse aus der Industrie für die Eurozone erwarten.Das Überraschungspotenzial bei der Industrieproduktion werde zwar in Anbetracht der bereits veröffentlichten Länderdaten überschaubar sein. Dennoch dürften positive Konjunkturdaten dem Euro ein wenig Rückenwind verleihen und die Einheitswährung zum US-Dollar in der Nähe von 1,13 USD stabilisieren können. (12.04.2019/ac/a/m)