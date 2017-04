Reine Kreditkarten sind heute immer schlechter an den Mann zu bringen, so müssen sich die Anbieter immer etwas Neues einfallen lassen, um neue Kunden langfristig an sich zu binden. Sogenannte Premium oder Corporate Kreditkarten sind mehr als nur Zahlungsmittel. Je nach Bedarf stehen dem Verbraucher hier attraktive Zusatzleistungen zur Verfügung. Schon lange bekannt ist beispielsweise die schwarze American Express Karte. Besitzer müssen nicht auf Limits beim Einkaufen achten und zudem steht ihnen zu jeder Zeit ein persönlicher Assistenzdienst zur Verfügung, der etwa Flüge oder Hotels bucht oder ähnliche organisatorische Dinge abnimmt. Diese schwarze Karte wird jedoch nur an vom Unternehmen selbst auserwählte Karteninhaber ausgegeben.



Otto-Normal-Bürger können jedoch auch Kreditkarten mit attraktiven Zusatzleistungen erwerben. Das Spektrum der Extras reicht von diversen allgemeinen Absicherungen, Mietwagenversicherungen, Reiserücktrittsversicherungen über Rabatt- und Bonusprogramme, andere Vergünstigungen oder auch Assistenzleistungen. Je nach individuellem Anspruch kann man sich bei den meisten Anbietern sein maßgeschneidertes Paket zusammenstellen.



Kostenlose Kreditkarten



Ein verstärkt zu beobachtender Trend geht in Richtung kostenloser Kreditkarten für Verbraucher. Zahlreiche Anbieter haben solche kostenlosen Kreditkarten in ihrem Sortiment. Auch wenn die Karten kostenlos sind, sollte man die Anbieter untereinander vergleichen, um die am besten auf die eigenen Bedürfnisse passende Karte zu finden. Einen entsprechenden Überblick kann man sich als Verbraucher verschaffen, indem man sich im Netz die kostenlosen Kreditkarten im Vergleich genauer ansieht. Kostenlose Kreditkarten haben im Gegensatz zu regulären Kreditkarten zahlreiche Vorteile, die aber immer individuell betrachtet werden müssen. Vor allem die Kostenkontrolle ist ein entscheidender Vorteil für viele Verbraucher.







Zukünftige Entwicklung



Es ist absehbar, dass der bargeldlose Zahlungsverkehr auf lange Sicht ein Auslaufmodell oder zumindest stark weiter rückläufig ist. Neben bargeldlosen Verfahren wie Kreditkarten oder auch Girokarten gibt es zahlreiche weitere aufstrebende Bezahlmodelle, wie etwa PayPal oder auch digitale Währungen wie Bitcoin. Wie bereits erwähnt ist man in Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern ein wenig im Hintertreffen, wenn es um die Akzeptanz bargeldlosen Bezahlens geht. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass diese Bereitschaft in Zukunft zunehmen wird, nicht zuletzt, weil es sich für den Verbraucher als einfacher erweisen wird. Große Kreditkartenanbieter wie Mastercard sehen in Deutschland im Bezug auf das Kreditkartengeschäft noch als ein Entwicklungsland. In den letzten sechs Jahren ging die Wertentwicklung der Mastercard Aktie kontinuierlich nach oben. (06.04.2017/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Mastercard, Visa, American Express und Co: Die großen Kreditkartenanbieter befinden sich in einem erbitterten Konkurrenzkampf um neue Kunden. Mit den unterschiedlichsten Methoden und Innovationen möchte jedes Unternehmen zu mehr Marktanteil gelangen. Für den Verbraucher ergeben sich daraus durchaus Vorteile. Die Aktie des Unternehmens Mastercard steht derzeit mit 105,32 Euro auf dem höchsten Stand der Firmengeschichte.Wir leben in schnelllebigen Zeiten. Die Zahlungsgewohnheiten der Verbraucher haben sich in den letzten Jahren mehr und mehr in Richtung des bargeldlosen Bezahlens entwickelt, manch einer beschwört sogar schon das Ende des Bargelds herauf. Tatsächlich gibt es Tendenzen, die diese Entwicklung bestätigen. In den USA oder in Großbritannien nutzen die meisten Verbraucher bereits bargeldlose Zahlungsmöglichkeiten in ihren alltäglichen Geschäften. In Deutschland hingegen sind die Verbraucher in der Hinsicht traditionsbewusster. Dennoch ist es nur eine Frage der Zeit bis auch hierzulande immer weniger mit Bargeld in der Tasche herumlaufen. Mittlerweile akzeptiert sogar Aldi Kreditkarten.