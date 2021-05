Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Veolia Environnement S.A.:



Veolia Environnement S.A. (ISIN: FR0000124141, WKN: 501451, Ticker-Symbol: VVD, EN Paris: VIE, Nasdaq OTC-Symbol: VEOEF) ist eine Unternehmensgruppe, die im Bereich Umweltdienstleistungen international tätig ist. Die Geschäftsaktivitäten sind in die Segmente Wasser- und Abwasser, Abfallbewirtschaftung und Energieservice gegliedert. (27.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Veolia Environnement-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Veolia Environnement S.A. (ISIN: FR0000124141, WKN: 501451, Ticker-Symbol: VVD, EN Paris: VIE, Nasdaq OTC-Symbol: VEOEF) unter die Lupe.Der französische Abfallentsorger Veolia zeige sich zuversichtlich, international grünes Licht für die Übernahme des heimischen Konkurrenten Suez zu erhalten. "Wir haben bereits fünf Genehmigungen bekommen, darunter eine in den USA", habe Vize-Generaldirektorin Estelle Brachlianoff am Mittwoch mit Blick auf internationale Wettbewerbsbehörden gesagt. Insgesamt müssten 20 Kartellbehörden entscheiden, unter ihnen die Brüsseler EU-Kommission.Veolia-Konzernchef Antoine Frérot habe in Aubervilliers bei Paris gesagt, die Übernahme solle bis Jahresende abgeschlossen werden. Die beiden weltweit tätigen Konzerne hätten im April nach monatelangem Streit die Weichen für ein Zusammengehen gestellt. Für Veolia sei es bereits der zweite Versuch, Suez zu übernehmen. 2012 sei eine Übernahme unter anderem an kartellrechtlichen Bedenken gescheitert.Der neue Verbund solle auf einen Umsatz von etwa 37 Milliarden Euro kommen, beschäftigt würden rund 230.000 Menschen. Der Konzern habe auch ein starkes Standbein in der Wasserversorgung.In Deutschland komme der neue Verbund auf etwas zwei Milliarden Euro Umsatz, so Brachlianoff. Er sei dort in den Bereichen Abfall, Energie oder Recycling tätig.Der Zusammenschluss mit Suez eröffne frisches Potenzial, was am Markt gut ankomme. Inzwischen sei die Übernahme auf der Zielgeraden eingebogen.Bei Schwäche können sich konservativ ausgerichtete Langfrist-Anleger die Veolia-Aktie ins Depot legen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Aktuelle Dividendenrendite: 3,7 Prozent. (Analyse vom 27.05.2021)Mit Material von dpa-AFX