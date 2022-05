Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Veganz Group AG:



Veganz (ISIN: DE000A3E5ED2, WKN: A3E5ED, Ticker-Symbol: VEZ) - Gut für dich, besser für alle - ist die Marke für pflanzenbasierte Lebensmittel. Gegründet 2011 in Berlin, wurde Veganz als europäische vegane Supermarktkette bekannt. Mit einer bunten und lebensbejahenden Unternehmensphilosophie gelang es Veganz, die vegane Nische aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend auf dem Markt zu etablieren. Das aktuelle Produktportfolio umfasst rund 120 Produkte in 17 Kategorien und ist in mehr als der Hälfte aller europäischen Länder und in mehr als 22.000 Points of Sale (POS) weltweit erhältlich. Daneben wird das Veganz-Produktportfolio kontinuierlich um hochwertige, innovative Artikel erweitert und die nachhaltige Wertschöpfungskette stetig verbessert. Für dieses Engagement wurde Veganz in einem exklusiven Handelsblatt-Ranking 2021 zur innovativsten Lebensmittelmarke Deutschlands gewählt. (24.05.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Veganz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Veganz Group AG (ISIN: DE000A3E5ED2, WKN: A3E5ED, Ticker-Symbol: VEZ) unter die Lupe.Die Aktie des Börsenneulings Veganz breche am Dienstagvormittag massiv ein. Auslöser seien enttäuschende Quartalszahlen, die der auf vegane Lebensmittel spezialisierte Händler am Montagnacht vorgelegt habe. Besonders schwer wiege der Ausblick auf das Gesamtjahr, für das das Unternehmen einen Umsatzrückgang erwarte.Knapp 22 Prozent gehe es für Veganz am Dienstag in Frankfurt nach unten. Seit Anfang Mai hätten die Papiere damit bereits 35 Prozent an Wert verloren. Vom Ausgabepreis von 87 Euro beim IPO im November 2021 sei der Kurs mittlerweile 65 Prozent entfernt.Der Händler von veganen Lebensmitteln habe im ersten Quartal einen Umsatz von 6,8 Millionen Euro verbucht und sei damit deutlich hinter den 8,8 Millionen aus dem Vergleichszeitraum des Vorjahres zurückgeblieben. Gleichzeitig sei auch die Rohertragsmarge von 30,3 auf 29,5 Prozent gesunken. Ein Grund für den Rückgang seien Preiserhöhungen auf Zuliefererseite, die durch eigene Preisverhandlungen erst mit Wirkung zum Ende des zweiten Quartals 2022 kompensieren werden könnten, so das Unternehmen.Der Einzelhandel stehe aktuell deutlich unter Druck, wie bereits vergangene Woche beim US-Giganten Walmart und dem Einknicken des Kurses nach Veröffentlichung der Quartalszahlen zu beobachten gewesen sei.Nachdem die "Aktionär"-Empfehlung für Veganz bereits vor einiger Zeit ausgestoppt wurde, ergibt sich aktuell kein Handlungsbedarf, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 24.05.2022)