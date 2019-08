Auf der Überholspur

Entwickelt sich nun eine "vegane Blase"?

Zu Beginn des Jahres 2017 bewegte sich der Bitcoin noch bei 1.000 US Dollar. Zwölf Monate später knackte die Kryptowährung beinahe die 20.000 US Dollar-Marke - ein Anstieg, der den gesamten Kryptomarkt stärker werden ließ. Jedoch brach der Kurs kurze Zeit später ein, sodass es auch einige Experten gab, die schon vom Ende der digitalen Währungen sprachen. Denn hat der Bitcoin den Markt gestärkt, so riss er ihn auch in die Tiefe mit, als die Kryptowährung wieder unter 10.000 US Dollar gerutscht ist - Ende 2018 lag man dann nur noch bei 3.000 US Dollar.



Im Frühjahr 2019 feierte der Bitcoin aber ein Comeback. Innerhalb weniger Wochen kletterte der Bitcoin von 4.000 US Dollar auf über 10.000 US Dollar - Ende Juni bewegte man sich sogar in Richtung der 14.000 US Dollar. Seit Juli liegt man konstant im Bereich zwischen 10.000 US Dollar und 12.000 US Dollar.



Somit ist es auch nachvollziehbar, dass wieder vermehrt in den Bitcoin investiert wird. Sucht man nach einer entsprechenden Plattform, so ist es ratsam, auch die im Netz zu findenden Erfahrungen mit Bitcoin Trader zu berücksichtigen.



Warum Beyond Meat nicht mit dem Bitcoin verglichen werden kann

Wie hoch ist aber tatsächlich die Gefahr, dass die Beyond Meat-Aktie abstürzen wird? Novogratz mag zwar mit seinem Vergleich nicht ganz Unrecht haben, vergisst aber einen wesentlichen Punkt: Beyond Meat produziert tatsächlich Produkte - es gibt also einen realen Gegenwert, der auf Verbraucherprodukten basiert. Das ist bei Kryptowährungen nicht der Fall. Hier handelt es sich am Ende um ein Spekulationsobjekt. Zudem gibt es auch kein anzufassendes Produkt.



Des Weiteren wirken die Aussagen des Galaxy Digital CEO nicht ganz nachvollziehbar: Novogratz, ein klassischer Krypto-Bulle, war etwa der Meinung, der Bitcoin könnte Ende 2018 sogar die 40.000 US Dollar-Hürde überspringen - die "bullishe" Einstellung hat dem Unternehmer dann ausgesprochen viel Geld gekostet. Damals hat ihm der nüchterne Blick, den er anscheinend jetzt bei der Beyond Meat-Aktie hat, gefehlt.







Prognosen sind mit Vorsicht zu genießen

Investiert man sein Geld in den Aktien- oder Kryptomarkt, so ist es wichtig, dass man sich stets bewusst ist, dass es auch immer wieder nach unten gehen kann. Selbst dann, wenn die Prognosen ausgesprochen vielversprechend sind, heißt das noch lange nicht, dass es sich hier um eine Gewinngarantie handelt. (15.08.2019/ac/a/n)









