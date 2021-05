Börsenplätze Vectron Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vectron Systems-Aktie:

12,18 EUR -0,33% (04.05.2021, 09:23)



Xetra-Aktienkurs Vectron Systems-Aktie:

12,22 EUR 0,00% (04.05.2021, 09:02)



ISIN Vectron Systems-Aktie:

DE000A0KEXC7



WKN Vectron Systems-Aktie:

A0KEXC



Ticker-Symbol Vectron Systems-Aktie:

V3S)



Kurzprofil Vectron Systems AG:



Mit 150.000 Installationen in 30 Ländern zählt die in ihrem Ursprung 1990 gegründete, an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistete, Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) heute zu den "Top 10" der europäischen Hersteller von Kassensystemen und Kommunikationssoftware zur Vernetzung von Filialbetrieben.



Weltweit werden die Produkte des Technologieführers ausschließlich über ein Netz von ca. 300 Fachhandelspartnern vertrieben. "Spitzentechnologie für Profis" - mit diesem Anspruch wurde Vectron in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in BeNeLux Marktführer in den Zielbranchen Bäckerei und Gastronomie. Das Endkundenspektrum reicht von der Ein-Kassen-Installation im Kleinstadt-Restaurant bis zum 1.000 Kassen-Netzwerk, z.B. für Klier, die größte europäische Friseurkette. (04.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Vectron Systems-Aktienanalyse von Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät die Aktie des Kassenherstellers Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) weiterhin zu verkaufen.Ende vergangener Woche habe Vectron Systems den Jahresabschluss 2020, Anfang dieser Woche eine Zwischenmitteilung für das erste Quartal 2021 vorgelegt.Nach Einbeziehung der 100%igen Tochtergesellschaft bonVito, deren Verschmelzung nach dem Erreichen der Gewinnzone rückwirkend zum 1.1.2021 geplant sei, habe Vectron System im ersten Quartal 2021 die Erlöse auf EUR 9,0 Mio. (Vorjahr EUR 8,0 Mio., +12,5% YoY) und das EBITDA auf EUR 0,8 Mio. (Vorjahr EUR -0,5 Mio.) verbessern können. Bei diesen erfreulichen Zahlen sei nach Einschätzung des Analysten allerdings zu berücksichtigen, dass Vectron Systems auf dem letzten Eigenkapitalforum für das laufende Jahr 2021e Erlöse von etwa EUR 50 Mio. und ein EBITDA von knapp EUR 10 Mio. in Aussicht gestellt habe. Obwohl laut einer DEHOGA-Umfrage 72,2% der befragten Betriebe ihre Existenz gefährdet sähen und 24,8% eine Betriebsaufgabe konkret in Erwägung ziehen würden, habe Vectron Systems diese Prognosen bislang nicht widerrufen. Vielmehr sei der Vorstand für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2021e nach Angabe "optimistisch".Wie schon in den vergangenen Jahresabschlüssen sei auch im Q1/21-Bericht der Erfolg der Online-Services-Plattform bonVito betont worden. Dabei sei im Q1-Bericht ein im Jahresvergleich unverändertes EBITDA der 100%igen Tochtergesellschaft von EUR 0,2 Mio. berichtet worden. Nun werde im Q1-Bericht aber auch das Ausmaß der konzerninternen Erlöse sichtbar: Die Hälfte der bonVito-Umsätze seien im ersten Quartal mit Vectron Systems erzielt worden.Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bestätigt sein "sell"-Rating für die Vectron Systems-Aktie und sein aus einem dreistufigen Discounted-Cashflow-Entity-Modell (Primärbewertungsmethode) abgeleitetes Kursziel von EUR 2,45 (Base-Case-Szenario). (Analyse vom 04.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link