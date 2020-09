Xetra-Aktienkurs Vectron Systems-Aktie:

Kurzprofil Vectron Systems AG:



Mit 150.000 Installationen in 30 Ländern zählt die in ihrem Ursprung 1990 gegründete, an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistete, Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) heute zu den "Top 10" der europäischen Hersteller von Kassensystemen und Kommunikationssoftware zur Vernetzung von Filialbetrieben.



Weltweit werden die Produkte des Technologieführers ausschließlich über ein Netz von ca. 300 Fachhandelspartnern vertrieben. "Spitzentechnologie für Profis" - mit diesem Anspruch wurde Vectron in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in BeNeLux Marktführer in den Zielbranchen Bäckerei und Gastronomie. Das Endkundenspektrum reicht von der Ein-Kassen-Installation im Kleinstadt-Restaurant bis zum 1.000 Kassen-Netzwerk, z.B. für Klier, die größte europäische Friseurkette. (11.09.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vectron Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kassenherstellers Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) unter die Lupe.Mit der bevorstehenden Einführung manipulationssicherer Kassensysteme könnte das Münsteraner Unternehmen eine Sonderkonjunktur ins Haus stehen. Nach einigen strategischen Richtungswechseln und Verzögerungen arbeite die Vectron Systems-Aktie an ihrem Comeback. Analysten würden deutliches Kurspotenzial sehen.Das sei aber noch Zukunftsmusik. Zunächst einmal müsse die Nachfrage nach erwähnten Kassensystemen den erhofften Umsatzschub liefern. Dann dürfte auch das Vertrauen der Investoren nach den zahlreichen Veränderungen, Verzögerungen und Verschiebungen der letzten Monate wieder steigen - und damit auch die Vectron Systems-Aktie. Warburg-Analyst Schaumann sehe das Papier im Übrigen erst bei 20 Euro fair bewertet. "Der Aktionär" spekuliere auf steigende Kurse, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.09.2020)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze Vectron Systems-Aktie: