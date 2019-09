Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten nunmehr wieder zum Kauf der Aktie von Vectron. (Analyse vom 18.09.2019)



Kurzprofil Vectron Systems AG:



Mit 150.000 Installationen in 30 Ländern zählt die in ihrem Ursprung 1990 gegründete, an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistete, Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) heute zu den "Top 10" der europäischen Hersteller von Kassensystemen und Kommunikationssoftware zur Vernetzung von Filialbetrieben.



Weltweit werden die Produkte des Technologieführers ausschließlich über ein Netz von ca. 300 Fachhandelspartnern vertrieben. "Spitzentechnologie für Profis" - mit diesem Anspruch wurde Vectron in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in BeNeLux Marktführer in den Zielbranchen Bäckerei und Gastronomie. Das Endkundenspektrum reicht von der Ein-Kassen-Installation im Kleinstadt-Restaurant bis zum 1.000 Kassen-Netzwerk, z.B. für Klier, die größte europäische Friseurkette. (18.09.2019/ac/a/nw)



Im August 2015 sei "Vorstandswoche.de" die erste Publikation gewesen, die die Aktie von Vectron entdeckt habe. Damals habe das Papier splitbereinigt bei Kursen um 4,60 Euro gehandelt. In der Spitze habe sich die Aktie vervielfacht und im Mai 2017 bei Kursen von gut 39 Euro notiert. Danach sei es bergab gegangen. Der Verkauf von Kassen unterliege Zyklen. Treiber seien aber stets neue Anforderungen an Kassensysteme durch die Finanzbehörden gewesen. Schon damals sei an der Börse das Thema "Fiskalisierung" gespielt worden.Was in Österreich längst Realität sei, solle in Deutschland ab 2020 durchgesetzt werden. Richtig beflügelt worden sei die Aktie von Vectron seinerzeit durch den Trend zur Digitalisierung und einer App, welche den Markt der Gastronomen & Co. aufmischen sollte. Das Vorhaben sei gescheitert. Es sorge an der Börse für Enttäuschung, wenn derartige Erwartungen nicht erfüllt würden, aber es gebe auch immer eine zweite Chance. Vor allem für Unternehmen, die auf eine gesunde Substanz bauen könnten.Das substantielle Kerngeschäft bei Vectron sei der Verkauf von Kassensystemen. Mit über 200.000 Installationen sei Vectron ein bedeutender Player unter den Kassenanbietern. Neben der Vectron würden Kassensysteme der Marken Duratec und die iPad-Kasse vertrieben. Jetzt dürfte das Kerngeschäft von Vectron wieder richtig in Fahrt kommen. Die Fiskalisierung stehe vor der Tür. Bei dem Treffen mit Vectron-Vorstand Thomas Stümmler auf der IR-Fahrt von Rüttnauer Research in Wien, habe er keinen Zweifel gehabt, dass die Nachfrage nach Kassensystemen wieder dramatisch anziehen werde. Mit hoher Wahrscheinlichkeit schon in Q4 dieses Jahres. Denn ab 2020 müssten die Registrierkassen manipulationssicher sein und mit einer zertifizierten, technischen Sicherheitseinrichtung versehen werden. Die Branchenverbände würden davon ausgehen, dass das Finanzministerium die neue Regelung nunmehr ab dem 01. Januar 2020 in Kraft setze.Allerdings werde es wohl bis Ende September des kommenden Jahres noch keine Sanktionen geben, wenn die neue Regelung nicht rechtzeitig umgesetzt werde. "Insgesamt diskutieren wir über ein Volumen alleine für uns von bis zu 150 Mio. Euro, was wir in einem Jahr ohnehin gar nicht umsetzen können", so Stümmler. Die Umstellung erfordere neue Kassen, da alte Systeme nicht aufrüstbar seien. In wenigen Wochen dürfte seitens der Finanzbehörden Klarheit herrschen, wie die Fiskalisierung nun exakt umgesetzt werden solle. In Österreich habe die Umstellung für eine Umsatzexplosion bei Kassenanbietern gesorgt. Vectron werde einen Großteil der Ernte in 2020 und 2021 einfahren. Bereits in 2020 könnte das Kerngeschäft einen Umsatz von mindestens 40 Mio. Euro ausmachen. Die Annahmen würden als konservativ gelten. Vom Zahlenwerk 2019 sollte man nicht zu viel erwarten. 2019 sollte man einfach schon mal abhaken.Mit verschiedenen Partnern habe Stümmler nunmehr diese Lösung auch parat. "Seit Juni arbeiten wir in Feldversuchen und bieten unser neues Modell an. Technisch sind wir startklar. Unser System läuft." Geld verdienen wolle Vectron über entsprechende Provisionen von Partnern. "Gastronomen können mit uns eine Menge Geld sparen, wenn sie sich für unser System entscheiden. Da rennen wir offene Türen ein." In der ersten Phase würden die teureren und komplexeren Vectron-Systeme noch verkauft. Aber auch Vectron-Kunden bekämen natürlich die Online-Dienste zur Verfügung gestellt. Mit den gesamten Cloud-Services entstehe ein sehr spannender Datensatz, den Vectron in der Zukunft monetarisieren wolle.Vor etwa einem Jahr hätten die Experten zuletzt über Vectron berichtet und zur Zurückhaltung geraten, bis die neue Welle der Fiskalisierung 2020 starte. Diesen Zeitpunkt würden sie jetzt als gegeben ansehen. Ebenfalls sei absehbar gewesen, dass die Neuaufsetzung der Digitalisierungsstrategie Zeit benötige. Sie würden davon ausgehen, dass die Digitalisierung für Vectron in 2020 Fahrt aufnehme und von der Börse in jedem Fall wieder gespielt werde. Ob das neue Modell - Vectron als Datacenter für viele Cloud-Angebote - letztendlich auch ein nachhaltiger, finanzieller Erfolg sein werde, werde sich schätzungsweise erst in zwei bis drei Jahren seriös beantworten lassen. Sollte es mit Vectron 2.0 jedoch erneut nicht klappen, wäre das Unternehmen auch ein idealer Übernahmekandidat für Branchengrößen aus der Getränke- und Lebensmittelindustrie, aber auch für Player aus der digitalen Welt. In den USA seien bereits diverse Anbieter von Kassensystemen aufgekauft worden.Auf aktuellem Kursniveau biete Vectron ein spannendes Chance/Risiko-Verhältnis. Die Fiskalisierung werde das Kerngeschäft beflügeln und lasse die Kassen wieder klingeln. Die Strategie zur Digitalisierung gebe es bei der aktuellen Bewertung als kostenfreie Option obendrauf.