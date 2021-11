Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Vectron Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vectron Systems-Aktie:

9,32 EUR +1,64% (03.11.2021, 10:08)



Xetra-Aktienkurs Vectron Systems-Aktie:

9,24 EUR +0,65% (03.11.2021, 09:56)



ISIN Vectron Systems-Aktie:

DE000A0KEXC7



WKN Vectron Systems-Aktie:

A0KEXC



Ticker Symbol Vectron Systems-Aktie:

V3S



Kurzprofil Vectron Systems:



Mit mehr als 240.000 Installationen ist die börsengelistete Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) einer der größten europäischen Hersteller von Kassensystemen. Stabile Hardware kombiniert mit flexibler, zuverlässiger Software hat Vectron zum Marktführer für Kassenlösungen im deutschsprachigen Raum und in Benelux in den Branchen Gastronomie und Bäckerei gemacht. Mehrere Hundert Fachhandelspartner vertreiben die Produkte international. Digitale Cloud Services werden unter den Markennamen myVectron und bonVito angeboten. Das Spektrum reicht von Loyalty- und Paymentfunktionen bis hin zu Online-Reservierung und Online Reporting. Alle Dienste sind direkt mit dem Kassensystem verbunden. Weitere Informationen unter www.vectron.de. (03.11.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Vectron Systems-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Felix Haugg, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) weiterhin zu kaufen.Mit Meldung vom 27.10.2021 habe die Vectron Systems AG die Zahlen für die ersten neun Monate 2021 veröffentlicht. Zusammen mit der zum 01.01.2021 verschmolzenen bonVito GmbH hätten die Neun-Monatsumsätze deutlich um 44,1% auf 31,4 Mio. Euro (VJ: 21,8 Mio. Euro) zugelegt und das EBITDA habe mit 4,6 Mio. Euro (VJ: -0,6 Mio. Euro) signifikant über Vorjahresniveau gelegen.Damit habe sich die dynamische Geschäftsentwicklung der Gesellschaft, die insbesondere seit dem zweiten Quartal 2021 sichtbar geworden sei, fortgesetzt. Noch im ersten Quartal sei das Gastronomiegewerbe von den pandemiebedingten Schließungsmaßnahmen betroffen gewesen, was naturgemäß zu einem zurückhaltenden Investitionsverhalten geführt habe. Seit der Öffnung der Gastronomien seien die zuvor erwarteten positiven Effekte im Zusammenhang mit der vorgeschriebenen TSE-konformen Umrüstung der Kassen deutlich sichtbar. Da die Gesellschaft, in Erwartung der hohen Nachfrage, zum Geschäftsjahresende 2020 die Lagerbestände deutlich aufgebaut habe, hätten keine Einschränkungen bei der Bedienung der Kundennachfrage vorgelegen. Mit dem Abbau der Lagerbestände habe sich die Liquidität deutlich auf 19,2 Mio. Euro (31.12.2020: 8,31 Mio. Euro) erhöht.Im August 2021 habe das Management bereits die Guidance für das laufende Geschäftsjahr konkretisiert. Inklusive der bonVito-Umsätze seien Umsätze in einer Bandbreite von 40,9 bis 42,4 Mio. Euro und ein EBITDA zwischen 4,5 und 5,5 Mio. Euro in Aussicht gestellt worden. Die zuletzt im Rahmen der Researchstudie vom 03.09.2021 angepassten Schätzungen lägen innerhalb der von der Gesellschaft ausgegebenen Bandbreite. Da sowohl auf Umsatz- als auch auf Ergebnisebene die gemeldeten Neun-Monatszahlen im Rahmen der ihrer Erwartungen lägen, würden die Analysten aktuell keine Prognoseanpassung vornehmen.Die langfristigen, über die Umstellungseffekte hinausgehenden Geschäftspotenziale der Vectron AG würden sich auf einen Anstieg der Umsätze im Bereich der digitalen Services begründen. Damit sollten die wiederkehrenden Umsätze, die im dritten Quartal auf 2,00 Mio. Euro (Q3 2020: 1,2 Mio. Euro) zugelegt hätten, weiter an Bedeutung gewinnen. Diesbezüglich arbeite die Gesellschaft an einer Reihe neuer Produkte. Zuletzt sei mit der Einführung des Vectron A920 Plus (Kassenapp, Kartenleser und Rechnungsdrucker) das Payment-Angebot erweitert worden. Zudem sei der Start des DeutschlandCard Gastro-Portals mit rund 1.400 teilnehmenden Betrieben bekannt gegeben worden.Auf Basis der unveränderten Prognosen bestätigen Cosmin Filker und Felix Haugg, Aktienanalysten der GBC AG, ihr Kursziel von 22,00 Euro und das Rating für die Vectron Systems-Aktie lautet unverändert "kaufen". (Analyse vom 03.11.2021)