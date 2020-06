Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



33,99 USD +18,43% (01.06.2020)



US92243N1037



A2P1CV



VTIQ



VectoIQ Acquisition (ISIN: US92243N1037, WKN: A2P1CV, NASDAQ-Symbol: VTIQ) ist ein Unternehmen aus den USA, das zum Zweck der Fusion, des Umtauschs, des Erwerbs von Vermögenswerten, des Aktienkaufs, der Rekapitalisierung oder eines ähnlichen Unternehmenszusammenschlusses mit einem oder mehreren Unternehmen gegründet wurde. (02.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VectoIQ Acquisition-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von VectoIQ Acquisition Corp. (ISIN: US92243N1037, WKN: A2P1CV, NASDAQ-Symbol: VTIQ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Heute sei es soweit: Die Anteilseigner von VectoIQ würden über den Zusammenschluss mit Nikola Motor abstimmen. Der Firmenlenker des Start-ups, Trevor Milton, kenne auf Twitter kein Halten mehr. Noch in dieser Woche könnte der Wandel von VectoIQ in Nikola Corp über die Bühne gehen.Viele Anleger und Fans hätten auf diese Woche gewartet. Laufe alles nach Plan, könnte Nikola Motor in Kürze unter dem Ticker-Symbol "NKLA" an der Börse handelbar sein. Firmenlenker Trevor Milton könne es offenbar kaum erwarten.Milton stelle nach der Zustimmung für den Merger den Handel an der Börse ein oder zwei Tage nach dem Votum in Aussicht. Ein erfolgreicher Börsengang sei auch für den Nikola-Partner Nel von enormer Bedeutung. Die Norweger hätten fünf Millionen Dollar in Nikola Motor gesteckt. Ergo: Ein fulminanter Börsengang spiele Nel in die Karten, zumal dann die Amerikaner die nötigen liquiden Mittel verfügen würden, um beispielsweise eine Wasserstoff-Infrastruktur aufzubauen.In der Bewertung von etwa elf Milliarden Dollar seien jede Menge Vorschusslorbeeren eingepreist."Der Aktionär" wird die weiteren Entwicklungen rund um Nikola Corp und Nel verfolgen - heiße Story, so Michel Doepke. (Analyse vom 02.06.2020)