Börsenplätze Vapiano-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Vapiano-Aktie:

0,35 EUR -70,69% (20.03.2020, 12:55)



Tradegate-Aktienkurs Vapiano-Aktie:

0,45 EUR -57,06% (20.03.2020, 13:12)



ISIN Vapiano-Aktie:

DE000A0WMNK9



WKN Vapiano-Aktie:

A0WMNK



Ticker-Symbol Vapiano-Aktie:

VAO



Kurzprofil Vapiano SE:



Die italienische Lifestylemarke Vapiano (ISIN: DE000A0WMNK9, WKN: A0WMNK, Ticker-Symbol: VAO) begründete 2002 mit ihrem innovativen "Fresh-Casual-Dining-Konzept" eine neue Kategorie in der Systemgastronomie. Qualität, kompromisslose Frische der Zutaten und Transparenz sind die Basis des Restaurantkonzepts. In jedem Vapiano wird Pasta täglich selbst hergestellt. Die Speisen werden vor den Gästen "à la minute" und nach deren Wünschen "customized" zubereitet. Das Erfolgsrezept zeichnet sich auch durch das kosmopolitische Ambiente der Restaurants aus. Zur Kommunikation einladende, lange Eichenholztische, ein hoch gewachsener Olivenbaum sowie ein gemütlicher Bar- und Loungebereich kennzeichnen das unverwechselbare Gasterlebnis.



Vapiano steht ferner für Selbstbestimmung und Individualität: Der Gast kann jederzeit zwischen verschiedenen "Guest Journeys" wählen. Er entscheidet, ob er seine Speisen und Getränke beim Vapianisti, am Terminal oder über die Vapiano App bestellt und ob er mit der Chipkarte oder per App bezahlt. Auch bietet das Unternehmen Take Away- und Lieferservice-Dienste an. Zum 30. September 2019 bestand das Vapiano-Netzwerk aus 235 Restaurants in 33 Ländern auf fünf Kontinenten. (20.03.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vapiano-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Restaurantkette Vapiano SE (ISIN: DE000A0WMNK9, WKN: A0WMNK, Ticker-Symbol: VAO) unter die Lupe.Bereits vor einigen Tagen habe sich die Finanzlage der angeschlagenen Restaurantkette dramatisch verschärft. Die sich ausweitende Coronavirus-Krise gebe dem Kölner Unternehmen nun den Rest: Vapiano habe am Vormittag mitgeteilt, dass man zahlungsunfähig sei. Die Vapiano-Aktie sei zuvor vom Handel ausgesetzt worden.Am Freitag habe das Unternehmen einen "dringenden Appell an die Bundesregierung zur schnellen Umsetzung der wirtschaftlichen Hilfen in der Covid-19-Krise" gerichtet. Mit dem Staatsgeld hoffe der Vorstand offenbar, den innerhalb einer Frist von drei Wochen gebotenen Insolvenzantrag doch noch abwenden zu können. Vapiano verzeichne wegen der aktuellen Covid-19-Krise weitere drastische Umsatzeinbußen und erwarte einen weiteren Rückgang des Ergebnisses, habe Finanzvorstand Lutz Scharpe in der Pflichtmitteilung für die Börsen geschrieben.Vapiano habe angekündigt, "kurzfristig" Anträge unter den von verschiedenen Regierungen in Europa angekündigten finanziellen Unterstützungsprogrammen im Rahmen der Covid-19-Krise zu stellen. Nur wenn rechtzeitig und in ausreichendem Maße staatliche Finanzmittel zur Verfügung gestellt würden, könne eine bereits entwickelte Finanzierungslösung mit den wesentlichen Aktionären und den finanzierenden Banken abgeschlossen werden, so Vapiano. "Andernfalls wird Vapiano unverzüglich Insolvenzantrag für die Vapiano SE und, falls erforderlich, für wesentliche Tochtergesellschaften stellen."(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link