Vapiano SE (ISIN: DE000A0WMNK9, WKN: A0WMNK, Ticker-Symbol: VAO) ist eine Franchise-Restaurantkette mit italienischer Küche. Das erste Restaurant wurde 2002 in Hamburg eröffnet. Inzwischen ist Vapiano in über 30 Ländern auf 5 Kontinenten vertreten. Die Menüauswahl umfasst vor allem Pasta, Pizza, Antipasti und Salate. Die Speisen werden gemäß dem "Fresh Casual Dining"-Konzept frisch und meist in gläsernen Show-Küchen an verschiedenen Stationen vor den Augen der Gäste zubereitet. Darüber hinaus gibt es in jedem Restaurant eine Getränke-Bar und Lounge-Bereiche für Kaffespezialitäten oder Drinks. Das Bezahlsystem funktioniert über eine Chipkarte, über die beim Verlassen des Restaurants abgerechnet wird. (13.12.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Vapiano-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Restaurantkette Vapiano SE (ISIN: DE000A0WMNK9, WKN: A0WMNK, Ticker-Symbol: VAO) unter die Lupe.Ein angestellter CEO, also ein Vorstand, dem das Unternehmen nicht wesentlich gehöre, könne durchaus 1 Gewinnwarnung verkraften. Folge allerdings innerhalb eines Jahres eine weitere, werde es meist eng und der CEO fliege raus. Für Jochen Halfmann, den CEO von Vapiano, sei die 2. Gewinnwarnung eine zu viel gewesen. Im "besten beiderseitigen Einvernehmen" - eine gern genommene Floskel für einen Rauswurf - habe sich Halfmann verabschiedet. Nachfolger Cornelius Everke dürfe den Karren aus dem Dreck ziehen. Die Kölner seien im Jahr 2017 an die Börse gegangen. Es zeige sich immer mehr, dass hier zum IPO eine Wachstumsstory gestrickt und verkauft worden sei, die nie auf einer gesunden Basis gestanden habe. Die Experten seien im Februar 2018 auf diese Wachstumsstory hereingefallen. Ihre damalige Kaufempfehlung sei schlichtweg Mist gewesen und habe nicht funktioniert.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten bei Vapiano erst einmal abzuwarten. (Analyse vom 13.12.2018)Börsenplätze Vapiano-Aktie: