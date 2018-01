XETRA-Aktienkurs Vapiano-Aktie:

22,95 EUR -0,65% (11.01.2018, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs Vapiano-Aktie:

22,95 EUR -0,65% (11.01.2018, 18:56)



ISIN Vapiano-Aktie:

DE000A0WMNK9



WKN Vapiano-Aktie:

A0WMNK



Ticker-Symbol Vapiano-Aktie:

VAO



Kurzprofil Vapiano SE:



Vapiano SE (ISIN: DE000A0WMNK9, WKN: A0WMNK, Ticker-Symbol: VAO) ist eine Franchise-Restaurantkette mit italienischer Küche. Das erste Restaurant wurde 2002 in Hamburg eröffnet. Inzwischen ist Vapiano in über 30 Ländern auf 5 Kontinenten vertreten. Die Menüauswahl umfasst vor allem Pasta, Pizza, Antipasti und Salate. Die Speisen werden gemäß dem "Fresh Casual Dining"-Konzept frisch und meist in gläsernen Show-Küchen an verschiedenen Stationen vor den Augen der Gäste zubereitet. Darüber hinaus gibt es in jedem Restaurant eine Getränke-Bar und Lounge-Bereiche für Kaffespezialitäten oder Drinks. Das Bezahlsystem funktioniert über eine Chipkarte, über die beim Verlassen des Restaurants abgerechnet wird. (11.01.2018/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Vapiano-Aktie: Strammer Expansionskurs - AktienanalyseDie Restaurantkette Vapiano (ISIN: DE000A0WMNK9, WKN: A0WMNK, Ticker-Symbol: VAO) hat vorläufige Umsatzzahlen serviert - und die können sich durchaus sehen lassen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Kölner hätten ihre Erlöse 2017 nach ersten Berechnungen auf vergleichbarer Fläche um 4,8 Prozent steigern können. Damit sei das obere Ende der Prognose von vier bis fünf Prozent erreicht worden. Größter Wachstumstreiber sei Europa gewesen. Hier habe das Plus fünf Prozent betragen. In Deutschland habe das Wachstum bei 4,6 Prozent gelegen.Zu der Steigerung beigetragen habe neben der anhaltenden Expansion - allein im vierten Quartal seien 13 neue Standorte dazugekommen - der Ausbau des Take-Away- und Lieferservice-Geschäfts. Zum Jahresende 2017 seien bereits 76 Restaurants in elf Ländern und damit rund 37 Prozent des gesamten Restaurantnetzwerks mit entsprechenden Kapazitäten ausgestattet gewesen, habe es geheißen. Geplant seien ursprünglich 50 bis 60 Restaurants gewesen. Vor diesem Hintergrund habe das Unternehmen seine Ziele bekräftigt, wonach der Umsatz 2017 zwischen 315 und 335 Mio. und das bereinigte operative Ergebnis in einer Bandbreite zwischen 38 und 40 Mio. Euro landen sollten.Zudem wolle die Pizza- und Pasta-Kette auch in Zukunft kräftig wachsen. Im Verlauf des Jahres sollten insgesamt 30 bis 35 neue Standorte eröffnet werden (aktuell 205 Restaurants). Gleichzeitig sei für 2018 eine Erweiterung des Take-Away und Lieferserviceangebots auf 75 Prozent aller Restaurants geplant. Das höre sich vielversprechend an. Ob Vapiano angesichts des strammen Expansionskurses in spätestens zwei Jahren - das ist das Ziel - tatsächlich profitabel arbeitet, ist derzeit fraglich, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 01/2018)Börsenplätze Vapiano-Aktie: