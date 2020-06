Mit Material von dpaAFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Vapiano-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Vapiano-Aktie:

0,70 EUR -6,67% (11.06.2020, 11:56)



Tradegate-Aktienkurs Vapiano-Aktie:

0,71 EUR -3,01% (11.06.2020, 12:04)



ISIN Vapiano-Aktie:

DE000A0WMNK9



WKN Vapiano-Aktie:

A0WMNK



Ticker-Symbol Vapiano-Aktie:

VAO



Kurzprofil Vapiano SE:



Die italienische Lifestylemarke Vapiano (ISIN: DE000A0WMNK9, WKN: A0WMNK, Ticker-Symbol: VAO) begründete 2002 mit ihrem innovativen "Fresh-Casual-Dining-Konzept" eine neue Kategorie in der Systemgastronomie. Qualität, kompromisslose Frische der Zutaten und Transparenz sind die Basis des Restaurantkonzepts. In jedem Vapiano wird Pasta täglich selbst hergestellt. Die Speisen werden vor den Gästen "à la minute" und nach deren Wünschen "customized" zubereitet. Das Erfolgsrezept zeichnet sich auch durch das kosmopolitische Ambiente der Restaurants aus. Zur Kommunikation einladende, lange Eichenholztische, ein hoch gewachsener Olivenbaum sowie ein gemütlicher Bar- und Loungebereich kennzeichnen das unverwechselbare Gasterlebnis.



Vapiano steht ferner für Selbstbestimmung und Individualität: Der Gast kann jederzeit zwischen verschiedenen "Guest Journeys" wählen. Er entscheidet, ob er seine Speisen und Getränke beim Vapianisti, am Terminal oder über die Vapiano App bestellt und ob er mit der Chipkarte oder per App bezahlt. Auch bietet das Unternehmen Take Away- und Lieferservice-Dienste an. Zum 30. September 2019 bestand das Vapiano-Netzwerk aus 235 Restaurants in 33 Ländern auf fünf Kontinenten. (11.06.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vapiano-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Restaurantkette Vapiano SE (ISIN: DE000A0WMNK9, WKN: A0WMNK, Ticker-Symbol: VAO) unter die Lupe.Vapiano habe 30 Restaurants für 15 Millionen verkauft, die nun bis spätestens August wieder öffnen sollten. An der Börse habe diese Mitteilung jedoch nur kurz für eine Wiederbelebung der Aktie gesorgt.Vapiano solle kleiner, aber schlagkräftiger werden, habe der ehemalige Vapiano-Vorstand, Mario C. Bauer, der nun das Investorenkonsortium anführe, welches 30 Restaurants des insolvenzbedrohten Systemgastronomen gekauft habe im Interview mit der "WirtschaftsWoche" erklärt.Das operative Geschäft in Deutschland solle unterdessen der Gastronomieunternehmer Delf Neumann übernehmen. Neumann wolle die Restaurants schnellstmöglich wiedereröffnen, spätestens ab August, habe es weiter geheißen. Auch mit den Franchisepartnern, die aktuell 25 Restaurants hätten, wolle er weiter zusammenarbeiten.Bauer zufolge würden derzeit noch Verhandlungen über die Zukunft von Vapiano laufen. "Wie viele Restaurants am Ende unter dem Namen Vapiano weitermachen, ist heute noch nicht absehbar", habe Bauer gesagt. Er gehe von 140 bis 160 Standorten aus. Die mögliche Schwankungsbreite sei aber noch sehr hoch. Er sei jedoch davon überzeugt, "dass die Marke ein Comeback schaffen wird".Ende April habe Vapiano das Geschäft zum Verkauf gestellt. Dabei sei sowohl ein Verkauf des gesamten weltweiten Geschäfts der Gruppe als auch nur einzelner Restaurant-Portfolios und Vermögenswerte in Erwägung gezogen worden. Vergangene Woche sei ein Käufer gefunden worden. Bei dem Käufer handle es sich um ein Konsortium unter Führung des ehemaligen Vapiano-Vorstandsmitglieds Mario C. Bauer. Der Kaufpreis liege bei insgesamt 15 Millionen Euro und die Transaktion beinhalte 30 von Vapiano betriebene Restaurants in Deutschland, habe es weiter geheißen. Die übrigen Teile des Unternehmens seien künftig noch zu "verwerten".Bereits als ein Käufer und der Plan für die Wiedereröffnung festgestanden habe, sei die Vapiano-Aktie knapp 50 Prozent nach oben gesprungen. Die Kursgewinne seien jedoch schnell wieder dahin geschmolzen. Kein Wunder, denn es bleibe trotz neuem Eigentümer weiterhin unklar, wie Vapiano profitabel werde - und ob für den Rest des Geschäftes ebenfalls ein Käufer gefunden werden könne und ein guter Preis erzielt werde.Anleger lassen hier die Finger davon, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Ausgabe vom 11.06.2020)