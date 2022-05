Tradegate-Aktienkurs Vantage Towers-Aktie:

29,74 EUR -4,74% (16.05.2022, 10:24)



XETRA-Aktienkurs Vantage Towers-Aktie:

30,42 EUR -2,00% (16.05.2022, 10:09)



ISIN Vantage Towers-Aktie:

DE000A3H3LL2



WKN Vantage Towers-Aktie:

A3H3LL



Ticker-Symbol Vantage Towers-Aktie:

VTWR



Kurzprofil Vantage Towers AG:



Die Vantage Towers AG (ISIN: DE000A3H3LL2, WKN: A3H3LL, Ticker-Symbol: VTWR) ist ein in Deutschland ansässiger Mobilfunkbetreiber. Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf baut, betreibt und vermietet passive Infrastruktur wie Türme, Masten, Dachstandorte, Distributed Antenna Systems (DAS) und Small Cells. Zum Netzwerk des Unternehmens gehören mehr als 82.000 Türme in verschiedenen Ländern. Die Funkturm-Tochter des britischen Mobilfunk-Konzerns Vodafone bietet Wartungsdienste sowie eine ständige Fernüberwachung von Strom, Kühlung und Sicherheit. (16.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vantage Towers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Funkturm-Konzerns Vantage Towers AG (ISIN: DE000A3H3LL2, WKN: A3H3LL, Ticker-Symbol: VTWR) unter die Lupe.Vantage Towers habe seine Zahlen zum Ende März abgelaufenen Geschäftsjahr vorgelegt. Nachdem die eigenen Prognosen erfüllt und Ziele für das neue Jahr veröffentlicht worden seien, notiere die Aktie weiter nur knapp unterhalb ihres Rekordhochs. Für ein neues Kaufsignal reiche es zunächst allerdings noch nicht.Das Funkturm-Geschäft sei angesichts einer drohenden Stagflation und im turbulenten Marktumfeld bei Anlegern gefragt. Zudem gebe es immer wieder Gerüchte über eine Branchenkonsolidierung. Die Vantage Towers-Aktie habe vor diesem Hintergrund noch Luft nach oben. Anleger könnten weiter auf steigende Kurse setzen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vantage Towers-Aktie: