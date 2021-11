Konservative Anleger bleiben bei Vantage Towers an Bord und lassen die Gewinne laufen, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.11.2021)



Kurzprofil Vantage Towers AG:



Die Vantage Towers AG (ISIN: DE000A3H3LL2, WKN: A3H3LL, Ticker-Symbol: VTWR) ist ein in Deutschland ansässiger Mobilfunkbetreiber. Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf baut, betreibt und vermietet passive Infrastruktur wie Türme, Masten, Dachstandorte, Distributed Antenna Systems (DAS) und Small Cells. Zum Netzwerk des Unternehmens gehören mehr als 82.000 Türme in verschiedenen Ländern. Die Funkturm-Tochter des britischen Mobilfunk-Konzerns Vodafone bietet Wartungsdienste sowie eine ständige Fernüberwachung von Strom, Kühlung und Sicherheit. (15.11.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vantage Towers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkbetreibers Vantage Towers AG (ISIN: DE000A3H3LL2, WKN: A3H3LL, Ticker-Symbol: VTWR) unter die Lupe.Für das erste Halbjahr 2022 habe Vantage Towers am Montag starke Zahlen vorgelegt. Sowohl der Umsatz als auch der Gewinn vor Steuern seien kräftig geklettert. Auch bei der Vermietung der Funktürme an Unternehmen, die nicht der Mutterkonzern Vodafone seien, kämen die Düsseldorfer voran. Ein Kursfeuerwerk hätten die Zahlen allerdings nicht ausgelöst.Der Funkturmbetreiber habe im ersten Halbjahr 2022 499 Millionen Euro umgesetzt und damit dreimal so viel wie im Vergleichszeitraum 2021. Der Gewinn vor Steuern sei von 83 auf 219 Millionen Euro gesprungen.Auch beim Ziel, mittelfristig eine Vermietungsquote von 1,5 pro Funkturm zu erreichen, sei der Konzern auf Kurs: Sie sei von 1,39 im ersten Halbjahr 2021 auf 1,42 gestiegen.Für das Gesamtjahr rechne das Unternehmen mit Umsatzerlösen von bis zu einer Milliarde Euro. Am Freitag habe Vantage Towers außerdem seine Prognose für den wiederkehrenden Free Cashflow auf 405 bis 415 Millionen Euro angehoben. Der Analysten-Konsens liege aktuell bei 395,8 Millionen. 1&1 noch nicht berücksichtigt, wie Vantage Towers-CEO, Vivek Badrinath, am Montag im Analysten-Call gesagt habe. Die United Internet -Tochter befinde sich im Aufbau eines eigenen Mobilfunknetzes und habe vergangene Woche bekannt gegeben, dass die Verhandlungen mit Funkturmbetreibern auf der Zielgeraden seien.Die Halbjahreszahlen seien am Montag an der Börse zunächst mit Wohlwollen aufgenommen worden. Nachdem die Vantage Towers-Aktie gut zwei Prozent zugelegt habe, sei sie im Laufe des Vormittags wieder zurückgekommen und mittags gut ein Prozent im Minus.Die Aussichten für das Funkturmgeschäft würden stabil und lukrativ bleiben. Gelinge es den Düsseldorfern, 1&1 als Kunden zu gewinnen, dürfte das auch dem Aktienkurs einen frischen Impuls liefern.