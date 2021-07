Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Vantage Towers AG:



Die Vantage Towers AG (ISIN: DE000A3H3LL2, WKN: A3H3LL, Ticker-Symbol: VTWR) ist ein in Deutschland ansässiger Mobilfunkbetreiber. Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf baut, betreibt und vermietet passive Infrastruktur wie Türme, Masten, Dachstandorte, Distributed Antenna Systems (DAS) und Small Cells. Zum Netzwerk des Unternehmens gehören mehr als 82.000 Türme in verschiedenen Ländern. Die Funkturm-Tochter des britischen Mobilfunk-Konzerns Vodafone bietet Wartungsdienste sowie eine ständige Fernüberwachung von Strom, Kühlung und Sicherheit. (22.07.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vantage Towers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkbetreibers Vantage Towers AG (ISIN: DE000A3H3LL2, WKN: A3H3LL, Ticker-Symbol: VTWR) unter die Lupe.Seit dem Börsengang im März habe sich die Aktie von Vantage Towers gut entwickelt. Auch die jüngste Korrektur habe dem Funkturmkonzern kaum etwas anhaben können. Die Zahlen zum ersten Quartal des gebrochenen Geschäftsjahres könnten nun ebenfalls überzeugen, die Aktie klettere wieder über die 30-Euro-Marke.Im ersten Quartal sei der Umsatz ohne Durchleitungseinnahmen gegenüber dem Pro-Forma-Ergebnis des Vorjahrs um 2,1 Prozent auf 246 Millionen Euro gestiegen. Konzernchef Vivek Badrinath habe sich zufrieden gezeigt und sehe Vantage "auf dem besten Wege, unsere Prognose und mittelfristigen Ziele zu erreichen."Die Jahresprognose sei entsprechend bestätigt worden. Beim Umsatz würden 995 bis 1.010 Millionen Euro erwartet. Die bereinigte EBITDA-AL-Marge solle weitgehend stabil zum Vorjahr ausfallen - da seien es 54 Prozent gewesen. Für den wiederkehrenden Free Cashflow würden unverändert 390 bis 400 Millionen Euro angepeilt.Das Funkturmgeschäft zeige sich nach wie vor stabil und lukrativ. Durch den 5G-Ausbau sollte künftig noch mehr möglich sein.Anleger bleiben weiter an Bord und lassen die Gewinne laufen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.07.2021)