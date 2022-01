Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Vantage Towers-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vantage Towers-Aktie:

28,60 EUR +2,14% (25.01.2022, 12:23)



XETRA-Aktienkurs Vantage Towers-Aktie:

28,48 EUR +1,71% (25.01.2022, 12:08)



ISIN Vantage Towers-Aktie:

DE000A3H3LL2



WKN Vantage Towers-Aktie:

A3H3LL



Ticker-Symbol Vantage Towers-Aktie:

VTWR



Kurzprofil Vantage Towers AG:



Die Vantage Towers AG (ISIN: DE000A3H3LL2, WKN: A3H3LL, Ticker-Symbol: VTWR) ist ein in Deutschland ansässiger Mobilfunkbetreiber. Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf baut, betreibt und vermietet passive Infrastruktur wie Türme, Masten, Dachstandorte, Distributed Antenna Systems (DAS) und Small Cells. Zum Netzwerk des Unternehmens gehören mehr als 82.000 Türme in verschiedenen Ländern. Die Funkturm-Tochter des britischen Mobilfunk-Konzerns Vodafone bietet Wartungsdienste sowie eine ständige Fernüberwachung von Strom, Kühlung und Sicherheit. (25.01.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vantage Towers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkbetreibers Vantage Towers AG (ISIN: DE000A3H3LL2, WKN: A3H3LL, Ticker-Symbol: VTWR) unter die Lupe.Das Papier des Mobilfunkbetreibers stehe weiter unter Druck und falle am Dienstag auf den tiefsten Stand seit sechs Monaten. Allen voran die eingetrübte Stimmung für Funkturmbetreiber belaste die Aktie. Das Unternehmen selbst habe zuletzt positive Nachrichten geliefert und auch die Analysten sähen deutliches Gewinnpotenzial.Am Dienstagvormittag notiere die Vantage Towers-Aktie knapp ein halbes Prozent im Minus bei 27,87 Euro. So tief habe der Kurs zuletzt Anfang Juli 2021 gestanden.Seit Jahresanfang habe die Vantage Towers-Aktie bereits 13 Prozent an Wert eingebüßt, womit sich der Mobilfunkbetreiber allerdings besser schlage als die Mitbewerber. Bei American Tower betrage das Minus 15 Prozent, beim europäischen Konkurrent Cellnex sind es 19.Gleichzeitig sei auch der News-Flow des Unternehmens positiv: Nachdem Mitte Dezember die United Internet-Tochter 1&1 als langfristiger Mieter gewonnen worden sei, habe Vantage Towers vergangene Woche eine strategische Partnerschaft mit dem Windenergie-Start-up Mowea bekannt gegeben. Mit der Installation von Mikro-Windturbinen an zunächst 52 Funkmasten sollten die Stromkosten der Standorte um bis zu zwei Drittel gesenkt werden.Frische Impulse für die Vantage Towers-Aktie sollte spätestens die Vorstellung der Zahlen für das dritte Quartal am 1. Februar liefern. DER AKTIONÄR sei weiter optimistisch für die Vantage Towers-Aktie.Engagierte Anleger beachten den Stoppkurs, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.01.2022)