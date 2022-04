Andererseits hätten die meisten wertorientierten zyklischen Aktien (mit Ausnahme von Rohstoffen) deutlich korrigiert, wobei einige Titel sogar nahe den COVID-Tiefstständen gehandelt würden. Unter anderem hätten die Bewertungen einiger Unternehmen am "Value"-Ende des Industriesektors nahezu ihren historischen Tiefpunkt erreicht, wobei sowohl der strukturell verbesserte Business-Mix (dank höherer Beiträge von margensteigernden und wiederkehrenden Dienstleistungskomponenten anstelle von margenschwächeren und volatileren Anlagenerlösen) als auch der durch die Digitalisierung oder den Klimawandel bedingte Rückenwind bei den Einnahmen außer Acht gelassen worden seien. Insgesamt stehe die Performance der europäischen zyklischen Nicht-Finanzunternehmen im Einklang mit den ISM-Auftragseingängen, die sich im Bereich einer leichten Rezession bewegen würden (Mitte der 40er-Marke). Wie die Märkte für Dividendentermingeschäfte bestätigen würden, würden einige institutionelle Investoren beginnen, die Nachhaltigkeit der Dividendenausschüttungsprognosen der in Europa notierten Unternehmen in Frage zu stellen.



Natürlich könne man nicht leugnen, dass die russische Invasion den sich bereits entwickelnden Inflationsdruck beschleunigt habe (Bergbau, Düngemittel, Lieferketten, um nur einige zu nennen) und dass insbesondere das europäische Wachstum in hohem Maße von den russischen Gaslieferungen abhängig sei. Darüber hinaus sei das Vertrauen der Wirtschaftsakteure beeinträchtigt worden, so dass im weiteren Verlauf dieses Jahres mit einer logischen Verlangsamung des BIP (von einem relativ hohen Ausgangsniveau) zu rechnen sei. Darüber hinaus werde die Straffung der Geldpolitik in den meisten Ländern zusätzlich zu den Unterbrechungen der Lieferketten, den Rohstoffen und dem bevorstehenden Inflationsdruck auf die Löhne dazu beitragen, die Rentabilität der Unternehmen zu schmälern und die Nachfrage in den kommenden Quartalen unter Druck zu setzen. Negative Gewinnrevisionen am zyklischen Ende des Marktes dürften irgendwann folgen. Es sei jedoch zu beachten, dass diese heute noch lange nicht sichtbar seien (die robusten Gewinne seien in den ersten Tagen der Berichtssaison für das erste Quartal bestätigt worden), selbst wenn man den sehr günstigen Beitrag des Rohstoffsektors zu den europäischen Indices nicht berücksichtige.



Aber selbst bei geringer makroökonomischer Visibilität und zunehmendem Gegenwind für den Markt (insbesondere für zyklische Aktien) würden sich die besten Chancen immer dann bieten, wenn die Unsicherheit am größten sei (siehe März 2009 und 2020). Dies setze voraus, dass im Vorfeld eine sorgfältige Analyse der fundamentalen Risiken durchgeführt worden sei (wobei die Widerstandsfähigkeit der Bilanzen und des Cashflows in Stressphasen im Vordergrund stehe). Während eine europäische Konjunkturabschwächung plausibel erscheine, sei eine Rezession in Europa auf kurze Sicht eher unwahrscheinlich, solange die "Tail Risks" nicht eintreten würden (man denke nur an die Gasrationierung in Europa als Basisszenario, obwohl die europäischen Gaspreise inzwischen fast wieder das Niveau von vor der Invasion erreicht hätten). Allerdings scheinen die Bewertungen einiger wertvoller Industrie- und Rohstofftitel, die beinahe ihre historischen Tiefststände erreicht haben, bereits einen eher düsteren Ausblick bzw. eine leichte Rezession einzupreisen, so die Experten von DPAM. Dies könnte zu einer interessanten Asymmetrie führen.



Anstatt zu versuchen, die wirtschaftlichen Aussichten zu prognostizieren, sollten Anleger, die Aktien mit hoher Dividende und hohem Wert auswählen würden, stattdessen die Fundamentaldaten zyklischer Unternehmen, die nahezu an ihrem Tiefpunkt gehandelt würden und düstere Gewinnaussichten einpreisen würden, überprüfen und validieren. Damit werde sichergestellt, dass in den meisten Szenarien die Dividendenfähigkeit erhalten bleibe. In dieser Hinsicht gebe es gute Nachrichten: Ausgehend von einer Position mit gesunden Unternehmensbilanzen und -margen sowie vernünftigen Ausschüttungsquoten scheine eine ansehnliche Anzahl von Titeln in diesem zyklischen Value-Bereich der europäischen (hohen) Dividendenwerte gut gewappnet zu sein, um mit einer Reihe schwieriger Szenarien fertig zu werden.



Zusammenfassend lasse sich sagen, dass die Märkte Ungewissheit nicht mögen und dazu neigen würden, schnell von einer Überbewertung zur nächsten zu springen. Eine attraktive Bewertung allein reiche jedoch nicht aus, um eine Anlageentscheidung zu treffen. Die Experten von DPAM ermutigen die Anleger zwar nicht dazu, eine Top-Down-Makroentscheidung zu treffen (oder die Zeit dafür zu nutzen), sind aber der Meinung, dass ein bewertungsdisziplinierter Stock-Picking-Ansatz mittelfristig interessante Risiko-Rendite- oder Aufwärts-Asymmetrien aufzeigen kann, insbesondere in Marktsegmenten, die stark von der maximalen Unsicherheit betroffen sind. (29.04.2022/ac/a/m)







Brüssel (www.aktiencheck.de) - Mit seinem Kurzzeitgedächtnis und seinen Volatilitätsschüben bleibt der Aktienmarkt ein fruchtbarer Boden für den dividenden- und bewertungsorientierten Stockpicker, so Laurent Van Tuyckom, Fondsmanager bei DPAM.Im Januar seien die Wachstumsaussichten in Europa nach übereinstimmenden Berichten so gut wie seit langem nicht mehr gewesen: Die Arbeitslosenzahlen seien bemerkenswert niedrig gewesen, der Unternehmenssektor sei bereit gewesen, seine Investitionen zu erhöhen, und die Politik der öffentlichen Hand sei auf EU-Ebene im Allgemeinen unterstützend gewesen, letzteres mit Schwerpunkt in den Bereichen Digitalisierung und Klimawandel. Gleichzeitig sei erwartet worden, dass das Ende der meisten COVID-Maßnahmen im Westen und die angesammelten Ersparnisse der Verbraucher einen plötzlichen Nachholbedarf in allen Dienstleistungssektoren auslösen würden. Ferner sei erwartet worden, dass die politischen Entscheidungsträger durch eine fortgesetzte Neugewichtung zwischen geldpolitischen (wo eine allmähliche Normalisierung der Politik erwartet worden sei) und fiskalpolitischen Maßnahmen Ungleichheiten bekämpfen würden. Insgesamt habe dies auf einen Mix hingedeutet, der dem wertorientierten/zyklischen Teil des Aktienmarktes zusätzlichen Auftrieb geben sollte. Vor diesem Hintergrund sei es bis Ende Februar - wenig überraschend - zu einer starken Umschichtung in wertorientierte und zyklische Werte gekommen.Einige Wochen später, nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine und den verschiedenen geldpolitischen Ankündigungen und Maßnahmen der Zentralbanken, sei die Frage gewesen: Was könnten wir aus den internen Daten der Aktienmärkte schließen?