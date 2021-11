ISIN Valneva-Aktie:

FR0004056851



WKN Valneva-Aktie:

A0MVJZ



Ticker-Symbol Valneva-Aktie:

AYJ



Euronext Paris-Symbol Valneva-Aktie:

VLA



Kurzprofil Valneva SE:



Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) ist ein Biotech-Unternehmen für Impfstoffe und Antikörper. Hervorgegangen ist die Firma aus einer Fusion der österreichischen Intercell AG und dem in Frankreich ansässigen Unternehmen Vivalis. Das Portfolio beider Firmen wurde durch die Fusion kombiniert. Im Fokus stehen die Entdeckung von Antikörpern und die Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Zu den Produkten zählen ein prophylaktischer Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis, der in mehr als 30 Ländern erhältlich ist, und Impfstoffe gegen Pseudomonas und Tuberkulose, die sich noch in der Erprobung befinden.



Des Weiteren bietet das Unternehmen für Pharma- und Biotechunternehmen mit der EB66® Zelllinie, die sich von embryonalen Entenstammzellen ableitet, Forschungs- und Kommerzialisierungslizenzen zur Entwicklung von human- und veterinärmedizinischen Produkten. Als weitere Technologien sind die Antikörperplattform VIVA|ScreenTM und das Adjuvans IC31® zu nennen. (29.11.2021/ac/a/a)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Valneva-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Valneva SE (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) charttechnisch unter die Lupe.Die Valneva-Aktie zeichne sich derzeit durch einen extrem spannenden Kursverlauf aus. Zwei riesige Gaps, die 200-Tage-Linie als Sprungbrett sowie ein aufsteigendes Dreieck - mit diesen Stichpunkten lasse sich die charttechnische Ausgangslage derzeit treffend zusammenfassen. Ein neues Allzeithoch (26,48 EUR) gebe es zum Wochenabschluss als Sahnehäubchen noch dazu. Das Vordringen in "uncharted territory" sorge für eines der besten Signale der technischen Analyse überhaupt, zumal dieser Vorstoß von synchronen Einstiegssignalen seitens des MACD und des Aroon begleitet werde. Per Saldo liege ein gleichermaßen intakter wie nochmals bestätigter Haussetrend vor. Aus der Höhe des eingezeichneten aufsteigenden Dreiecks ergebe sich ein rechnerisches Kursziel von knapp 29 EUR. Auf der Unterseite definiere das alte Rekordhoch bei 25,20 EUR zusammen mit der 261,8 %-Fibonacci-Projektion der Frühjahrskorrektur (25,16 EUR) einen ersten wichtigen Rückzugsbereich. Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, gelte es allerdings vor allem die obere Begrenzung des angeführten Dreiecks bei 22,50 EUR in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 29.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Valneva-Aktie:29,70 EUR +14,23% (29.11.2021, 08:37)Euronext Paris-Aktienkurs Valneva-Aktie:26,00 EUR +8,97% (26.11.2021, 17:38)