Kurzprofil Valneva SE:



Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) ist ein Biotech-Unternehmen für Impfstoffe und Antikörper. Hervorgegangen ist die Firma aus einer Fusion der österreichischen Intercell AG und dem in Frankreich ansässigen Unternehmen Vivalis. Das Portfolio beider Firmen wurde durch die Fusion kombiniert. Im Fokus stehen die Entdeckung von Antikörpern und die Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Zu den Produkten zählen ein prophylaktischer Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis, der in mehr als 30 Ländern erhältlich ist, und Impfstoffe gegen Pseudomonas und Tuberkulose, die sich noch in der Erprobung befinden.



Des Weiteren bietet das Unternehmen für Pharma- und Biotechunternehmen mit der EB66® Zelllinie, die sich von embryonalen Entenstammzellen ableitet, Forschungs- und Kommerzialisierungslizenzen zur Entwicklung von human- und veterinärmedizinischen Produkten. Als weitere Technologien sind die Antikörperplattform VIVA|ScreenTM und das Adjuvans IC31® zu nennen. (25.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Valneva-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Valneva SE (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Unter Impfskeptikern gelte der Covid-19-Totimpfstoff VLA2001 von Valneva als mögliche Alternative zu mRNA- oder Vektor-Impfstoffen. Doch eine Zulassung des Vakzins sei noch nicht erfolgt. Das Unternehmen bereite sich allerdings bestmöglich darauf vor, allen voran in der EU, Großbritannien und Bahrain."Wir sind mit mehreren Ländern in Kontakt zu entsprechenden Impfstoff-Tendern", so Thomas Lingelbach, CEO von Valneva im Gespräch mit dem "Aktionär". Valneva zähle allerdings zu den kleineren Impfstoff-Firmen, die nicht die Kapazitäten hätten, 20 bis 30 regulatorische Prozesse gleichzeitig durchführen zu können, erkläre der Manager. "Daher konzentrieren wir uns derzeit auf die EU, Großbritannien und Bahrain."Die Corona-Virusvariante Omikron bleibe ein Unsicherheitsfaktor - auch für Valneva trotz vielversprechender Ergebnisse zuletzt. "Was Omikron in diesem Zusammenhang angeht, wird sich zeigen. Derzeit gibt es ja viele Diskussionen, ob es überhaupt einen Omikron-spezifischen Impfstoff braucht", so Lingelbach. "Wir bereiten uns darauf so gut wie möglich vor. Valneva habe bereits damit begonnen, eine Omikron-spezifische Virusbank aufzubauen. Wir sind der Meinung, dass wir spätestens Anfang März an einem Punkt sind, wo wir theoretisch mit der Produktion eines Omikron-spezifischen Impfstoffs beginnen könnten, wenn es notwendig und gewünscht wäre."Das Valneva-Management bleibe zuversichtlich, VLA2001 über die Ziellinie zu führen. "Der Aktionär" sei ebenfalls optimistisch gestimmt, dass dieser Meilenstein gelinge. Allerdings gehört die Aktie nur ins spekulativ ausgerichtete Depot, so Michel Doepke. Ein Stopp bei 12,50 Euro sichere die Position nach unten ab. (Analyse vom 25.01.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Valneva.