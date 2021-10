Tradegate-Aktienkurs Valneva-Aktie:

13,30 EUR -0,60% (01.10.2021, 10:54)



Euronext Paris-Aktienkurs Valneva-Aktie:

13,24 EUR -2,36% (01.10.2021, 10:47)



ISIN Valneva-Aktie:

FR0004056851



WKN Valneva-Aktie:

A0MVJZ



Ticker-Symbol Valneva-Aktie:

AYJ



Euronext Paris-Symbol Valneva-Aktie:

VLA



Kurzprofil Valneva SE:



Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) ist ein Biotech-Unternehmen für Impfstoffe und Antikörper. Hervorgegangen ist die Firma aus einer Fusion der österreichischen Intercell AG und dem in Frankreich ansässigen Unternehmen Vivalis. Das Portfolio beider Firmen wurde durch die Fusion kombiniert. Im Fokus stehen die Entdeckung von Antikörpern und die Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Zu den Produkten zählen ein prophylaktischer Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis, der in mehr als 30 Ländern erhältlich ist, und Impfstoffe gegen Pseudomonas und Tuberkulose, die sich noch in der Erprobung befinden.



Des Weiteren bietet das Unternehmen für Pharma- und Biotechunternehmen mit der EB66® Zelllinie, die sich von embryonalen Entenstammzellen ableitet, Forschungs- und Kommerzialisierungslizenzen zur Entwicklung von human- und veterinärmedizinischen Produkten. Als weitere Technologien sind die Antikörperplattform VIVA|ScreenTM und das Adjuvans IC31® zu nennen. (01.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Valneva-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Valneva SE (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) unter die Lupe.Anders als die bis dato in Europa zugelassen Impfstoffe von AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson & Johnson, bei denen es sich um Vektor- oder mRNA-Impfstoffe handele, setze Valneva auf die Entwicklung eines Totimpfstoffes im Kampf gegen Covid-19. Hier stünden im letzten Quartal des Jahres die entscheidenden Daten an. Interessierte Anleger sollten sich einen Termin vormerken.Die Unternehmensleitung von Valneva werde am 06. Oktober an der Guggenheim Vaccines and Infectious Disease Conference teilnehmen und einen Vortrag für institutionelle Investoren abhalten. Es werde auch Einzelgespräche geben.Das Management lege bei der Vorstellung auf der Konferenz den Fokus auf die Impfstoffkandidaten des Unternehmens gegen Borreliose, Chikungunya und Covid-19.Die Konferenz könnte frische Impulse bringen. Dennoch liege das Hauptaugenmerk der Anleger weiter auf den bevorstehenden Covid-19-Impfstoffdaten. Die Daten seien richtungsweisend für das Unternehmen, ein Investment daher auch mit einem entsprechenden Risiko verbunden. Das sollten interessierte Anleger immer im Hinterkopf behalten, so Michel Doepke. Der Stopp des "Aktionär" liege bei 9,30 Euro. (Analyse vom 01.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Valneva-Aktie: