Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Valneva.



Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Börsenplätze Valneva-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Valneva-Aktie:

15,55 EUR +7,84% (25.01.2022, 21:00)



Euronext Paris-Aktienkurs Valneva-Aktie:

14,21 EUR -0,14% (25.01.2022, 17:50)



ISIN Valneva-Aktie:

FR0004056851



WKN Valneva-Aktie:

A0MVJZ



Ticker-Symbol Valneva-Aktie:

AYJ



Euronext Paris-Symbol Valneva-Aktie:

VLA



Kurzprofil Valneva SE:



Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) ist ein Biotech-Unternehmen für Impfstoffe und Antikörper. Hervorgegangen ist die Firma aus einer Fusion der österreichischen Intercell AG und dem in Frankreich ansässigen Unternehmen Vivalis. Das Portfolio beider Firmen wurde durch die Fusion kombiniert. Im Fokus stehen die Entdeckung von Antikörpern und die Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Zu den Produkten zählen ein prophylaktischer Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis, der in mehr als 30 Ländern erhältlich ist, und Impfstoffe gegen Pseudomonas und Tuberkulose, die sich noch in der Erprobung befinden.



Des Weiteren bietet das Unternehmen für Pharma- und Biotechunternehmen mit der EB66® Zelllinie, die sich von embryonalen Entenstammzellen ableitet, Forschungs- und Kommerzialisierungslizenzen zur Entwicklung von human- und veterinärmedizinischen Produkten. Als weitere Technologien sind die Antikörperplattform VIVA|ScreenTM und das Adjuvans IC31® zu nennen. (25.01.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Valneva-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Valneva SE (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Valneva habe am Dienstag ihre Schwächephase der vergangenen Tage beenden können. Das Papier notiere am Abend auf der Handelsplattform Tradegate 6,8 Prozent im Plus bei 15,40 Euro. Während die Aktie im Tagesverlauf nahezu unverändert tendiert habe, habe am Abend eine Meldung zu einer Booster-Studie mit dem Impfstoffkandidaten VLA2001 für neuen Schwung gesorgt.Das französisch-österreichische Biotech-Unternehmen beginne mit im Zuge der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie Cov-Compare mit Auffrischungsimpfungen bei erwachsenen Studienteilnehmern. Die Daten seien nicht für den derzeit laufenden Genehmigungsprozess bestimmt, den das Unternehmen in den kommenden Wochen abschließen wolle.Die erweiterte Studie werde eine Auffrischimpfung von VLA2001 bei Studienteilnehmern ab 18 Jahren, die eine Grundimmunisierung mit zwei Dosen VLA2001 erhalten hätten, untersuchen. Zudem werde sie auch Teilnehmern ab 30 Jahren, die zwei Dosen des Impfstoffs AZD1222 von AstraZeneca erhalten hätten, prüfen.Die Studie laufe derzeit in Großbritannien und werde vom National Institute for Health Research (NIHR) unterstützt. Es werde erwartet, dass im zweiten Quartal 2022 Topline-Daten vorgestellt werden könnten.Juan Carlos Jaramillo, Chief Medical Officer von Valneva, habe kommentiert: "Während wir uns darauf konzentrieren, unsere fortlaufenden Einreichungen für die behördliche Zulassung von VLA2001 im Zusammenhang mit der Primärimpfung abzuschließen, arbeiten wir parallel dazu mit vollem Engagement daran, weitere Daten für VLA2001 zu generieren um abzuschätzen, welche Rolle der Impfstoff auch als Booster spielen könnte. Wir glauben weiterhin, dass VLA2001 eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung der aktuellen Pandemiephase und darüber hinaus sein kann."Allerdings gehört die Aktie nur ins spekulativ ausgerichtete Depot, so Marion Schlegel. Ein Stopp bei 12,50 Euro sichere die Position nach unten ab. Wem ein Einzelinvestment zu risikoreich sei, der investiere in den Impfstoff-Aktien-Index des "Aktionär". Valneva sei im Index derzeit die zweitgrößte Position. (Analyse vom 25.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: