Euronext Paris-Aktienkurs Valneva-Aktie:

15,12 EUR +0,20% (03.03.2022, 11:04)



ISIN Valneva-Aktie:

FR0004056851



WKN Valneva-Aktie:

A0MVJZ



Ticker-Symbol Valneva-Aktie:

AYJ



Euronext Paris-Symbol Valneva-Aktie:

VLA



Kurzprofil Valneva SE:



Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, EN Paris-Symbol: VLA) ist ein Biotech-Unternehmen für Impfstoffe und Antikörper. Hervorgegangen ist die Firma aus einer Fusion der österreichischen Intercell AG und dem in Frankreich ansässigen Unternehmen Vivalis. Das Portfolio beider Firmen wurde durch die Fusion kombiniert. Im Fokus stehen die Entdeckung von Antikörpern und die Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Zu den Produkten zählen ein prophylaktischer Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis, der in mehr als 30 Ländern erhältlich ist, und Impfstoffe gegen Pseudomonas und Tuberkulose, die sich noch in der Erprobung befinden.



Des Weiteren bietet das Unternehmen für Pharma- und Biotechunternehmen mit der EB66® Zelllinie, die sich von embryonalen Entenstammzellen ableitet, Forschungs- und Kommerzialisierungslizenzen zur Entwicklung von human- und veterinärmedizinischen Produkten. Als weitere Technologien sind die Antikörperplattform VIVA|ScreenTM und das Adjuvans IC31® zu nennen. (03.03.2022/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Valneva: Die Biotechfirma rückt der Zulassung ihres Covid-19-Impfstoffs immer näher - AktienanalyseObwohl die französisch-österreichische Biotechfirma Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, EN Paris-Symbol: VLA) in Bezug auf ihr Covid-19-Vakzin voll im Zeitplan ist, stand die Aktie zuletzt unter Druck, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Valneva rechne weiterhin mit einer Zulassung für VLA2001 im ersten Quartal. Zulassungsanträge seien in Großbritannien, in der EU und in Bahrain eingereicht worden. Sollte Valneva die Zulassung bekommen, winke ein Wachstumssprung. Die Franzosen möchten 2022 einen Umsatz zwischen 430 Mio. und 590 Mio. Euro erzielen. Mit 350 Mio. bis 500 Mio. Euro entfalle der Großteil auf das Vakzin - vor allem basierend auf bereits abgeschlossenen Abnahmeverträgen: Die Europäische Kommission habe 24,3 Mio. Dosen bestellt, Bahrain 1,0 Mio. Stück.Da Valneva mitgeteilt habe, dass weitere Ausschreibungen für Covid-19-Impfstoffe in mehreren Ländern laufen würden, könnten die Umsätze durchaus auch höher ausfallen. Die Analysten von First Berlin würden für 2022 von Erlösen von 663 Mio. Euro ausgehen. Ebenfalls interessant: Gemeinsam mit Pfizer habe Valneva positive Phase-2-Daten für den Impfstoffkandidaten gegen Borreliose vorgelegt. Basierend darauf planen die beiden Unternehmen, in einer klinischen Phase-3-Studie fortzufahren, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 08/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Valneva-Aktie:15,11 EUR -0,07% (03.03.2022, 11:10)