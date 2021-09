Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) ist ein Biotech-Unternehmen für Impfstoffe und Antikörper. Hervorgegangen ist die Firma aus einer Fusion der österreichischen Intercell AG und dem in Frankreich ansässigen Unternehmen Vivalis. Das Portfolio beider Firmen wurde durch die Fusion kombiniert. Im Fokus stehen die Entdeckung von Antikörpern und die Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Zu den Produkten zählen ein prophylaktischer Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis, der in mehr als 30 Ländern erhältlich ist, und Impfstoffe gegen Pseudomonas und Tuberkulose, die sich noch in der Erprobung befinden.



Des Weiteren bietet das Unternehmen für Pharma- und Biotechunternehmen mit der EB66® Zelllinie, die sich von embryonalen Entenstammzellen ableitet, Forschungs- und Kommerzialisierungslizenzen zur Entwicklung von human- und veterinärmedizinischen Produkten. Als weitere Technologien sind die Antikörperplattform VIVA|ScreenTM und das Adjuvans IC31® zu nennen. (06.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Valneva-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Valneva SE (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während sich die Aktien von BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) und Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) immer noch in einer Konsolidierungsphase befänden, würden zwei andere hochinteressante Player aus dem Sektor Gas geben: Valneva und der Partner Dynavax. Das spiele dem Impfstoff-Aktien-Index des AKTIONÄR in die Karten, in dem die beiden exotischeren Impfstoff-Werte mittlerweile eine hohe Gewichtung einnehmen würden.Ohne Neuigkeiten von Unternehmensseite lege die Aktie von Valneva zur Stunde um rund zehn Prozent zu. Am Dienstag (7. September) nehme das Unternehmen am 11. jährlichen Biotech Symposium von Goldman Sachs teil. Darüber hinaus steige in einer Woche, genauer gesagt am 13. September, die Kepler Autumn Conference in Paris. Die Events könnten der Aktie von Valneva weitere Impulse verleihen.Auch die Aktie des Partners Dynavax verbuche im deutschen Handel Zugewinne in Höhe von 1,6 Prozent. Die Heimatbörse der Gesellschaft befinde sich allerdings in den USA. Aufgrund des heutigen Feiertages in Übersee sei die Aussagekraft daher gering.Klar ist, dass die beiden Aktien inzwischen einen gehörigen Anteil des Impfstoff-Aktien-Index des AKTIONÄR ausmachen. Derzeit würden die Titel hinter Moderna und BioNTech auf den Plätzen 3 und 4 rangieren, allerdings zusammen bereits rund 30 Prozent Gewichtung einnehmen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist un-mittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.