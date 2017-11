Tradegate-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

11,70 Euro +12,80% (07.11.2017, 14:07)



NYSE-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

USD 13,49 +12,04% (07.11.2017, 14:11, vorbörslich)



ISIN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

CA91911K1021



WKN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

A1C6JH



Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

BVF



Nasdaq-Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

VRX



Kurzprofil Valeant Pharmaceuticals International Inc.:



Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) ist ein Spezialpharmaunternehmen mit dem Sitz in Kanada. Die Tätigkeit umfasst zudem medizinische Geräte. Valeant Pharmaceuticals International Inc. entwickelt, produziert und vermarktet eine Reihe eigener Marken, Generika und nicht-verschreibungspflichtige Produkte.

(07.11.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





San Francisco (www.aktiencheck.de) - Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Analyst David Maris von Wells Fargo Advisors:Laut einer Aktienanalyse bekräftigt David Maris, Analyst beim Investmenthaus Wells Fargo Advisors, seine Erwartung einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des US-Spezialpharmaunternehmens Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX).Valeant Pharmaceuticals International Inc. habe Sprout Pharmaceuticals, ein Unternehmen welches vor zwei Jahren gekauft worden sei, wieder an die früheren Eigentümer veräußert.Den Deal bezeichnen die Analysten von Wells Fargo Advisors als smart, da Addyi eine Marke ohne Aussichten auf Geld verdienen sei. Analyst David Maris zeigt sich erfreut, dass Valeant aufhöre weiter in Addyi zu investieren. Der gesamt Wert sei wohl abzuschreiben. Das Unternehmen habe in der Pressemitteilung dazu aber keine Angaben gemacht.In ihrer Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Wells Fargo Advisors das "underperform"-Rating.Stuttgart-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:11,79 Euro +14,78% (07.11.2017, 13:38)