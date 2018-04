Tradegate-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

12,71 Euro +1,11% (09.04.2018, 13:56)



NYSE-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

USD 15,60 +1,04% (09.04.2018, 14:38, vorbörslich)



ISIN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

CA91911K1021



WKN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

A1C6JH



Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

BVF



Nasdaq-Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

VRX



Kurzprofil Valeant Pharmaceuticals International Inc.:



Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) ist ein Spezialpharmaunternehmen mit dem Sitz in Kanada. Die Tätigkeit umfasst zudem medizinische Geräte. Valeant Pharmaceuticals International Inc. entwickelt, produziert und vermarktet eine Reihe eigener Marken, Generika und nicht-verschreibungspflichtige Produkte.

(09.04.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse der Analystin Irina Koffler von Mizuho Securities USA:Analystin Irina Koffler vom Investmenthaus Mizuho Securities USA, nimmt laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des US-Spezialpharmaunternehmens Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) nunmehr eine neutrale Haltung ein.Die Analysten von Mizuho Securities USA bezeichnen den Ausblick von Valeant Pharmaceuticals International Inc. für 2018 als realistisch. Das Unternehmen sei in einer guten Position die vom Management ausgegebenen Ziele zu erreichen.Valeant Pharmaceuticals habe zwar noch nicht alle Probleme gelöst und der Weg zurück auf den Wachstumspfad sei mit Stolpersteinen gepflastert. Analystin Irina Koffler sieht allerdings keine kurzfristigen Faktoren, die eine Verkaufsempfehlung rechtfertigen würden.In ihrer Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse stufen die Analysten von Mizuho Securities USA den Titel von "underperform" auf "neutral" hoch und erhöhen aber das Kursziel von 10,00 auf 15,00 USD.Börsenplätze Valeant Pharmaceuticals-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:12,62 Euro -1,25% (09.04.2018, 13:47)