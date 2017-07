Tradegate-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

Kurzprofil Valeant Pharmaceuticals International Inc.:



Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) ist ein Spezialpharmaunternehmen mit dem Sitz in Kanada. Die Tätigkeit umfasst zudem medizinische Geräte. Valeant Pharmaceuticals International Inc. entwickelt, produziert und vermarktet eine Reihe eigener Marken, Generika und nicht-verschreibungspflichtige Produkte.

(31.07.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse der Analystin Louise Chen von Cantor Fitzgerald:Louise Chen, Aktienanalystin beim Investmenthaus Cantor Fitzgerald, rät Investoren laut einer Aktienanalyse die Aktien des US-Spezialpharmaunternehmens Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) weiterhin überzugewichten.Die Analysten von Cantor Fitzgerald sind der Meinung, dass Valeant Pharmaceuticals International Inc. die Verschuldung auf mittlere Sicht in einen überschaubaren Bereich zurückfahren könne. Der Markt sei aber wegen des hohen Verschuldungsgrads des Unternehmens noch immer überaus besorgt. Viele Investoren hätten sich in den letzten Monaten aus Sorge welche Schlagzeilen als nächstes zu lesen seien von dem Titel fern gehalten. Der Umfang der Medienberichterstattung wie auch die negativen Schlagzeilen seien deutlich weniger geworden.Analystin Louise Chen ist der Ansicht, dass Investoren eine Reihe von Blockbuster-Möglichkeiten übersehen würden. Der Markt sollte beginnen Valeant Pharmaceuticals wieder mehr Vorschusslorbeeren zu gewähren.In ihrer Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Cantor Fitzgerald das "overweight"-Rating sowie das Kursziel von 23,00 USD.