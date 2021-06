Tradegate-Aktienkurs Vale-Aktie:

Kurzprofil Vale S.A.:



Vale S.A. (ISIN: BRVALEACNOR0, WKN: 897998, Ticker-Symbol: CVLC, NYSE-Symbol: VALE) ist ein in Brasilien ansässiges Metall- und Minenunternehmen. (15.06.2021/ac/a/a)



Der brasilianische Eisenerz-Konzern habe schon wieder Probleme. 2019 sei in Brumadinho der Damm eines Abwasserbeckens einer Vale-Mine geborsten. Der Bergbauschlamm habe sich daraufhin in die darunter liegenden Gebiete ergossen. Die Katastrophe habe mehrere Hundert Todesopfer gefordert. Der Konzern sei anschließend zu einer milliardenschweren Entschädigung verurteilt worden. Nun hätten staatliche Stellen gemeldet, dass es bei einer Abraumhalde erneut die Gefahr eines Dammbruchs bestehe. Wenn nochmal was passieren würde, wäre das für Vale ein absolutes Desaster, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.06.2021)