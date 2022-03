Börsenplätze Vale-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vale-Aktie:

16,20 EUR +3,18% (16.03.2022, 16:28)



NYSE-Aktienkurs Vale-Aktie:

17,74 USD +2,90% (16.03.2022, 16:30)



ISIN Vale-Aktie:

US91912E1055



WKN Vale-Aktie:

A0RN7M



Ticker-Symbol Vale-Aktie:

CVLB



NYSE Ticker-Symbol Vale-Aktie:

VALE



Kurzprofil Vale S.A.:



Vale S.A. (ISIN: US91912E1055, WKN: A0RN7M, Ticker-Symbol: CVLB, NYSE-Symbol: VALE) (ehemals Companhia Vale do Rio Doce (CVRD)) ist neben Rio Tinto und BHP Billiton eines der drei größten Bergbauunternehmen der Welt. Vale SA ist ein Unternehmen aus den Branchen Rohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle) und Rohstoffförderung (Metalle/Kohle) mit Sitz in Rio de Janeiro, Brasilien. (16.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vale-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vale-Aktie (ISIN: US91912E1055, WKN: A0RN7M, Ticker-Symbol: CVLB, NYSE-Symbol: VALE) unter die Lupe.Das dürfte einmalig in der Geschichte sein. Schon seit Tagen sei der Handel mit Nickel an der London Metall Exchange ausgesetzt gewesen. Heute sollte es eigentlich wieder losgehen. Doch der Handel sei chaotisch verlaufen und sei sofort wieder ausgesetzt worden. Damit gehe seit einer Woche nichts in Sachen Nickel an der ältesten und größten Industriemetallbörse.Um wilde Preisausschläge zu verhindern, habe die LME Obergrenzen von 5 Prozent über oder unter dem letzten Schlusskurs eingeführt, doch nach Angaben der LME hätten aufgrund technischer Probleme einige wenige Geschäfte unterhalb der neuen Untergrenze vom Mittwoch abgewickelt werden können."Was für ein Durcheinander. Es ist peinlich, unordentlich beschreibt es nicht einmal ansatzweise", habe ein Metallhändler laut der Nachrichtenagentur Reuters gesagt. "Die Leute werden darüber nachdenken, sich von der LME abzuwenden." Der Handel sei ausgesetzt worden, nachdem ein chinesischer Händler eine große Shortposition im Markt gehabt habe und der Preis immer weiter gestiegen sei. Tsingshan Holding habe mittlerweile eine Vereinbarung mit einer Gruppe von Banken getroffen, dass sie diese Leerposition nicht sofort eindecken müsse. Daraufhin sei der Preis für Nickel nach Wiederaufnahme des Handels eingeknickt.Die LME habe in dieser Woche auch für alle anderen wichtigen Metalle, einschließlich Kupfer und Aluminium, Handelslimits von 15 Prozent eingeführt. Dies sei das erste Mal in ihrer 145-jährigen Geschichte, dass sie Limits für Direktkontrakte festlege. "Die große Frage ist, warum die LME ein 5 Prozent-Limit für Nickel festgelegt hat, während sie für andere Metalle 15% vorsieht. Hätten sie es dabei belassen, wäre der Preis wahrscheinlich auf das Niveau von Shanghai gesunken", habe Malcolm Freeman von Kingdom Futures laut der Nachrichtenagentur Reuters gesagt.Insgesamt sei dies sicherlich kein Meisterwerk der London Metal Exchange. Die Rettungsaktion für den chinesischen Rohstoffhändler werfe zudem ein schlechtes Licht auf die Banken. Wieso habe Tsingshan seine Leerposition nicht glattstellen müssen? Vermutlich hätten hier auch einige Banken empfindliche Abschreibungen tätigen müssen, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link